Ercoli al fotofinish su Barcelli, Mari è la regina

Grande successo per la trentasettessima edizione della "CorriLucrezia", gara valevole per il Gran Prix Marche 2023, che ha visto la partecipazione di 650 runner giunti da varie regioni d’Italia per l’ottima organizzazione del Gruppo Podistico Lucrezia del dinamico presidente Bruno Toccacieli. Nella distanza più attesa di 10,200 chilometri, attraverso un anello pianeggiante di 5.100 metri affrontato due volte dai concorrenti, si è imposto con una fuga in solitaria fino dalle fasi iniziali, il trentatreenne carabiniere Fabio Ercoli di Rio Salso di Tavullia, con il tempo di 33’28’’. Il bravo portacolori del Circolo Minerva di Parma ha preceduto sul filo di lana il mondaviese Andrea Barcelli (Avis Castel San Pietro), in 33’39’’, Luigi Del Buono (Stamura Ancona), in 33’44’’, Pasquale Rutigliano (Bari), in 34’04’’, e Luca Boinega (Atletica Urbania), in 34’11’’.

Gara femminile. Senza storia la prova rosa, con lo schiacciante successo della giovanissima durantina Maria Vittoria Mari dell’Atletica Urbania, con un crono di 38’57’’, che ha prevalso su Houria Saadi (Calcinelli Run), in 42’26’’, Dania Ricci (Avis Perugia), in 43’41’’, Penelope Crostelli (Marotta Mondolfo Run), in 44’32’’, e Monia Montori (Atletica Urbania), in 44’39’’. Il 12° Trofeo Avis è invece andato all’umbra Dania Ricci, e, tra gli uomini, ad Andrea Barcelli di Mondavio, mentre si sono aggiudicati l’11° Campionato sociale della BCC Fano: Nicola Borini (Atletica Urbania) e, al femminile, Alessia Tranfo (Marotta Mondolfo Run). Oro di gruppo per l’Avis Aido Urbino che si è presentata con settantacinque iscritti alla manifestazione.

Leonardo Oliva