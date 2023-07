Esordio a Brescia poi arriva Venezia "Inizio durissimo"

"Un durissimo inizio di campionato, bello e stimolante contro grandi squadre". Coach Buscaglia non si nasconde dopo l’uscita del calendario di serie A 202324. L’urna è stata severa con la Vuelle, chiamata ad un esordio in salita: prima giornata a Brescia (1° ottobre), poi il debutto casalingo contro Venezia (8 ottobre). Vero che prima o poi bisogna incontrare tutti, come sostengono gli addetti ai lavori, ma l’ordine in cui si affrontano le avversarie contribuisce a creare subito un certo tipo di atmosfera e sia la Germani che la Reyer hanno investito parecchio sul mercato. Buscaglia però è un positivo, un entusiasta e aggiunge che "mettersi subito alla prova contro le big, alcune delle quali impegnate anche in Europa, dovrà dare a tutti noi una grande spinta competitiva".

Un cammino che alla terza tappa spedirà i biancorossi a Brindisi (15 ottobre) dove debutta in prima squadra il figlio di Malaventura, quindi match casalingo con Scafati (2210) e la trasferta in casa dei campioni d’Italia di Milano per chiudere il primo mese (2910). Novembre comincia con due gare casalinghe consecutive: il 5 con Napoli (ultima squadra allenata da Buscaglia in Italia) e il 12 con Tortona, la nuova forza emergente. Il 19 si va in casa della neo-promossa Cremona, mentre il 26 la Vuelle ospita Treviso. Dicembre parte con la trasferta di Reggio Emilia (312), e prosegue con il match casalingo contro Trento (1012), il 17 si viaggia verso Pistoia, l’altra matricola, poi cominciano i fuochi artificiali natalizi: il 23 dicembre arriva Varese con il grande ex Davide Moretti, il 30 si va a Bologna per sfidare la Virtus e l’ultima di andata si vira la boa in casa contro la Dinamo Sassari dell’altro grande ex, Charalampopoulos, in una gara dalle forti emozioni perché da quest’altra parte la Carpegna Prosciutto schiera Bamforth che in Sardegna aveva conquistato i cuori dei tifosi.

Non ci sarà più la finestra di novembre per le Nazionali ma solo quella di febbraio (dal 19 al 27) che segue le Final Eight di Coppa Italia, in programma dal 14 al 18, molto probabilmente ancora a Torino. Una lunga pausa che riaccenderà i riflettori sul campionato solo a marzo. Come accade da ormai tre stagioni, il girone di ritorno non ricalcherà quello di andata, quindi tutti gli incontri sono sfalsati: la Vuelle ripartirà il 14 gennaio da Napoli e concluderà la regular-season il 5 maggio a Venezia. Gli incontri più attesi dalla tifoseria, quelli con Armani e Segafredo sono in programma rispettivamente il 21 gennaio (con l’Olimpia) e il 17 marzo (con la Virtus). Non ci sono infrasettimanali, ma si sa già che la Vuelle giocherà una partita casalinga di sabato, il 13 aprile contro Pistoia. Di sabato giocherà poi tutta la serie A la vigilia di Pasqua (il 30 marzo).

Elisabetta Ferri