Esordio vincente per Luca Nardi nel primo torneo dell’anno: obiettivo open d’Australia

Esordio d’anno vincente per Luca Nardi impegnato a Canberra in un Challenge dI inizio anno. Il ragazzo del Baratoff deve assolutamente recuperare posizioni nella classifica, dovendo scartare i 50 punti della vittoria di Forlì dello scorso anno. Deve, contemporaneamente, trovare il ritmo gara per arrivare pronto agli Australian Open per la sua definitiva consacrazione. Un’esperienza a Melbourne sarebbe oltremodo qualificante. Nel match d’esordio dell’anno contro Lukas Klein, slovacco, numero 136 al mondo, Nardi ha dimostrato di essere in grado di spostare a suo favore l’inerzia della gara. Klein è un martello che lo aveva già battuto a Ortisei. Ma stavolta il pesarese ha avuto la meglio per 7-5, 6-2. Nardi ha puntato sugli errori dell’avversario, dimostrando inoltre di essere migliorato sul suo servizio.

Ottenendo di qualificarsi per l’ottavo di finale contro il britannico Liam Broady, 28 anni, numero 163 Atp, con cui il giovane tennista del Baratoff ha giocato nel corso della notte italiana. E’ comunque evidente che la 154esima posizione in classifica non appartiene ai valori di Nardi, che vorrebbe proprio cominciare l’anno con una qualificazione al tabellone principale dell’open di Melbourne. Il challenger di Canberra è la tappa preparatoria e dopo la sfida con Broady (che ha il favore del pronostico per i bookmakers e una precedente vittoria al Challenger di Biella per 6-4, 6-3) sulla strada del nostro atleta dovrebbe palesarsi il vincente tra lo svizzero Leandro Riedi e il francese Hugo Gaston.

Luigi Luminati