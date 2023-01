Essepigi a Noceto per confermarsi

Riprenderà domani il cammino della Essepigi Fano Rugby nella Fase Interregionale Promozione della serie C1, interrottosi il 18 dicembre scorso con la vittoria per 23-0 dei rossoblù sul Pescara dopo le sconfitte contro le cadette di Puntopack Colorno e Parma. A distanza di poco più di un mese dal successo sui pescaresi, Gabriele Breccia e compagni faranno visita ad un altro avversario blasonato, il Rugby Noceto. La prima squadra nocetana milita infatti in serie A, dov’è risalita nel 2016. Alla sfida di Noceto farà seguito quella casalinga del "FalconeBorsellino" del 29 gennaio con la Polisportiva Abruzzo Chieti, quindi un’altra sosta precederà la trasferta del 19 febbraio a Ferrara. Questa, per il momento, è la classifica del gruppo della Essepigi Fano Rugby, che promuoverà solamente la compagine che deterrà il primato al termine della quattordicesima ed ultima giornata: Puntopack Colorno 14, Parma 13, Pieve e Noceto 10, Essepigi Fano 7, Cus Ferrara 6, Polisportiva Abruzzo Chieti 3, Pescara 1. Nello scorso weekend hanno ricominciato a giocare anche Under 15, Under 17 ed Under 19.

b.t.