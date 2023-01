Essepigi con Chieti, il monito di Colaiacomo: "Dimostriamo di avere imparato la lezione"

E’ rientrata alla base da Noceto con tanta rabbia la Essepigi Fano Rugby, amareggiata per la sconfitta col minimo scarto subìta sul campo della cadetta della formazione gialloblù di serie A. Nel quarto turno della Fase Interregionale Promozione di C1 i fanesi sono stati infatti piegati 14-13, ma con un pizzico di convinzione in più avrebbero potuto bissare il successo riportato contro Pescara prima della lunga sosta a cavallo di Capodanno. "E’ stata una partita che abbiamo dominato a livello di supremazia territoriale, siamo stati tanti minuti dentro i loro ultimi 22 metri – commenta il coach rossoblù Walter Colaiacomo –. Purtroppo non siamo mai riusciti a concretizzare la pressione esercitata. Due volte non siamo stati in grado di schiacciare il pallone a terra, una volta entrati nell’area di meta". Domenica dalle 14,30 al "Falcone-Borsellino" si terrà il confronto casalingo con la Polisportiva Abruzzo Chieti. "Vogliamo dimostrare che abbiamo imparato la lezione – assicura lo stesso Colaiacomo –. E con questo atteggiamento affronteremo la sfida con la Polisportiva Abruzzo, un avversario che conosciamo bene avendolo incrociato spesso negli ultimi anni".

b.t.