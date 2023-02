Essepigi con la voglia di riscatto a Pieve di Cento Coach Colaiacomo: "Padroni del nostro destino"

La Essepigi Fano Rugby (serie C) domani (14,30) va a Pieve di Cento, formazione seconda in graduatoria e vogliosa a sua volta di rifarsi della battuta d’arresto nello scontro al vertice con Colorno . Nell’ultimo turno invece i fanesi hanno perso con Ferrara per 40-18. "E’ stata una partita nata male – dice coach Walter Colaiacomo – essendo stati costretti a sostituire un nostro ragazzo infortunatosi dopo appena una trentina di secondi, ma stavamo comunque giocandocela nonostante anche un altro fondamentale elemento di mischia fosse uscito per infortunio ad inizio ripresa. La svolta è stata quando sul 14-13 abbiamo preso una meta senza colpo ferire. Sulla rimessa da centrocampo abbiamo poi immediatamente subito la seconda che ci ha messo ko soprattutto sul piano psicologico". Il tecnico continua: "Non siamo stati bravi a gestire mentalmente degli episodi sfortunati che possono capitare nel corso di una gara, anche se una reazione c’è stata e ci ha portato a segnare una meta ed a sfiorare quella necessaria per ottenere il punto di bonus. Dovremo insomma lavorare su questo aspetto, cercando di essere sempre più padroni del nostro destino".

b.t.