Essepigi finisce ko

La Essepigi Fano Rugby nell’ultima giornata della Fase Interregionale Promozione di C1 esce sconfitta dal campo Falcone-Borsellino per 55-10. A vincere Colorno, la dominatrice del girone. Il coach fanese Walter Colaiacomo si rimprovera però qualcosa: "La responsabilità della sconfitta è tutta la mia, perché in settimana nel preparare la gara avevamo lavorato su determinate cose che poi si sono rivelate errate. Purtroppo questa mia impostazione ha creato anche confusione tra i ragazzi, sicché sin dall’inizio siamo apparsi insicuri subendo delle mete che hanno pregiudicato l’esito finale". Ma non è tutto da buttare: "C’è stato comunque uno scatto d’orgoglio in molte fasi della partita, che ci ha portato pure a noi a segnare mete di bella fattura e a sfiorarne altre con azioni ben costruite". Inoltre c’è stato l’esordio di un giovane del vivaio fanese: "Mi piace inoltre evidenziare l’esordio assoluto del 2005 Elia Tredicucci – continua il tecnico – che nonostante la giovanissima età ed il fatto che fosse appunto al debutto ha saputo dare un contributo importante". Prosegue insomma l’inserimento in prima squadra dei prospetti più interessanti: "Un obiettivo che ci siamo prefissati come società da diversi anni e che ci sta regalando delle grosse soddisfazioni". I ragazzi del presidente Giorgio Brunacci, sempre sesti in classifica seppur agganciati dalla Polisportiva Abruzzo Chieti, avranno adesso due settimane per prepararsi al meglio alla seconda giornata di ritorno essendo prevista un’ulteriore pausa di questo campionato. Si scenderà di nuovo in campo quindi domenica 19 marzo in trasferta a Parma. b.t.