Essere o non essere nell’ultima recita

Essere o non essere. Perché utilizzare il classico ’vivere o morire’ sembra troppo in un momento come questo dove un’emergenza epocale ha colpito duro le popolazioni che vivono fra Marche e Romagna. Se ne sarà accorta anche l’Armani, che ieri scendendo in pullman verso Pesaro ha attraversato zone devastate, allagate, dovendo uscire dall’autostrada nei tratti in cui era chiusa, passando per strade alternative. Quelle che deve cercare oggi la Vuelle se non vuole chiudere la sua stagione. Soprattutto se non vuole chiuderla con un’umiliazione davanti al pubblico che l’ha seguita per tutto l’anno. Che l’ha amata ed ammirata quando giocava in modo incantenvole, che l’ha comunque sostenuta anche quando era in palese difficoltà. Per questo ’essere o non essere’ ci sembra la richiesta più giusta. Essere orgogliosi o non esserlo, essere uniti o non esserlo, essere duri o non esserlo farà la differenza. Come aveva sottolineato Repesa all’inizio della serie: prima di parlare delle tattiche serve l’atteggiamento, altrimenti non funzionano. E in queste prime due sfide pochi hanno veramente osato, alcuni si sono un po’ defilati o non hanno combattuto al massimo delle loro forze. Vero è che sono mesi che questa Vuelle gioca così, con poca convinzione e sempre meno idee rispetto all’inizio dell’anno. E magari per capire i motivi che hanno determinato questa involuzione ci sarà tempo. Ma finchè si gioca bisognerebbe provarci. Ci sono altre squadre che avrebbero voluto essere al posto di Pesaro e invece sono in vacanza: Varese perché ha commesso un (grave) errore fuori dal campo, Brescia perché ne ha commessi diversi sul parquet. Non capita tutti gli anni di fare i playoff. Prima che capitasse per due stagioni di fila Pesaro aveva dovuto aspettare dieci anni. "Ora godiamocela" aveva detto Visconti. Finora non ce la siamo goduta, abbiamo visto facce spente, senza la necessaria spavalderia, senza l’incitamento vicendevole che vedevamo mesi fa tra i giocatori. Può essere l’ultima recita. Fatela bene ragazzi, metteteci il cuore. E uscirete fra gli applausi, comunque vada. e.f.