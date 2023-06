Fabio Ercoli ha vinto la ‘Villa Fastiggi Ten’

Grande successo di concorrenti e pubblico per la sesta edizione della corsa podistica "La Villa Fastiggi Ten", a cui hanno partecipato 250 runner giunti da varie regioni d’Italia per l’organizzazione dell’Atletica Banca Pesaro e il Circolo Arci di Villa Fastiggi. La competizione ha regalato belle emozioni lungo i 2.500 metri di un anello cittadino che gli atleti hanno percorso quattro volte, e che ha visto al termine dei 10 chilometri l’incontrastato trionfo del 33enne carabiniere Fabio Ercoli di Rio Salso di Tavullia, col nuovo record della gara di 33’47“. L’alfiere del Circolo Minerva Parma, che si è aggiudicato anche il traguardo volante posto a metà percorso, ha preceduto sotto lo striscione dell’arrivo, nell’ordine, Giacomo Ganci (Dinamo Sport), in 34’43“, il sorprendente pesarese Francesco Tornati (Gabbi Bologna), in 35’07“, l’altro pesarese Davide Seri (Dynamyk Fitness Bari), in 35’35“, e Simone Cecchini (Avis Aido Urbino), in 36’39“. Nel settore rosa, ritorna al successo, dopo un lungo digiuno, la pesarese Laura Giordano del team Circolo Minerva Parma, per lei l’oro anche del traguardo volante, con un crono finale di 39’16“. Alle spalle sono giunte Valeria Baldassarri (Gabbi Bologna), in 42’19“, Houria Saadi (Calcinelli Run), in 43’22“, Barbara Cicetti (Atletica Senigallia), in 46’49“, e Margherita Fraternali (Avis Aido Urbino), in 47’55". Tra le società con il maggiore numero di iscritti: primo posto per l’Avis Aido Urbino. Leonardo Oliva