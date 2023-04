Fair play nello sport raccontato da Luminati

Ultimo appuntamento per il progetto "A scuola con classe", curato dalla Vis Pesaro 1898, con gli studenti del liceo "Mengaroni", dice il direttore marketing Guerrino Amadori, "attenti attenti e coinvolti nei racconti e testimonianze proposte con l’intento di generare una riflessione sui valori positivi dello sport, l’importanza di una cultura del fair-play, la positiva influenza della pratica sportiva nella formazione dei ragazzi. Diverse classi di studenti, con il fondamentale supporto di Roberto Venerandi, capace di coinvolgere, spiegare, sintetizzare, hanno ascoltato gli interventi del ds della VL Basket, Stefano Cioppi, che ha sottolineato come la correttezza sportiva sia una scelta di campo etico e morale. Sono intervenuti Nick Scott, allenatore e formatore di rugby, e il giornalista Luigi Luminati che ha sottolineatoo come il fair play riconduca lo sport alla purezza e alla passione, attraverso una sua esperienza personale al seguito dei ragazzi della Next Gen di basket". Presente il dirigente scolastico Serena Perugini.