Falco Acqualagna avanti in Coppa. Mondolfo saluta Rosetti La Coppa Italia di Eccellenza vedrà Osimana-Maceratese nella finale. La Falco Acqualagna si qualifica per il prossimo turno della Coppa Marche di Prima categoria. Frontonese-Muraglia si giocherà in gara di ritorno il 13 dicembre. Atletico Mondolfo Marotta interrompe il rapporto con Rosetti. Giandomenico sarà il nuovo mister della Sangiustese.