Falco Acqualagna sola in testa

LAURENTINA

0

FALCO ACQUALAGNA

3

LAURENTINA: Serallegri, Bartolomeoli, Fontana F. (16’ st Frati), Avaltroni (16’ st Francescangeli), Serafini, Bardeggia, Ungureanu, Fontana M. (28’ st Conti), Ghetti (16’ st Ciarloni), Biagioli, Pisani (11’ st Caprini) All. Fiori.

FALCO ACQUALAGNA: Gori, Arradi (29’ st Foresto), Angradi, Renghi C. (31’ st Orlandi), Bartoli D., Marcucci, Cazzola, Giovanelli (29’ st Renghi M.), Carloni (16’ st Marini M.), Bartoli E., Ferraraccio (38’ st ‘ Lupini) All. Salvi.

Arbitro: Tavani di Jesi

Reti: 29’ pt Carloni, 9’ st Ferraraccio, 13’ st Marcucci

Partita senza storia; troppo forte la Falco che rimane da sola in vetta. Gli ospiti passano in vantaggio al 29’: rinvio lungo, palla che arriva al limite dell’area, indecisione della difesa, ne approfitta Carloni che realizza. Nella ripresa, il raddoppio con Ferraraccio, bravo a sfruttare l’assist di Cazzola, stacco di testa, respinta del portiere, sulla ribattuta fa centro. Al 58’ angolo di Bartoli D., tocco in area di Ferraraccio, palla che arriva a Marcucci che di testa insacca.