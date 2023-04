Falco ha la grande occasione

La terzultima giornata di ritorno del campionato di Prima categoria (girone A) propone gare importanti. In vetta a quota 54 ci sono Pergolese e Vismara, inseguite da Athletico Tavullia (a meno 2) Lunano e Falco Acqualagna (a meno 4). Sette anticipi oggi (16,30).

Ahletico Tavullia-Laurentina (Bortomioli di Pesaro). Locali per le posizioni alte e ospiti per la salvezza. Due squadre divise da 28 punti, con la difesa della Laurentina ad aver subito 46 gol e quella del Tavullia 19.

Falco Acqualagna-Pergolese (a Fermignano, El Mouhsini di Pesaro). Pergolese per mantenere la vetta, Falco (foto Ferraraccio) per riavvicinarsi alla vetta. Tanti i giocatori di qualità, tra questi nella Falco milita Cazzola (11 centri finora) il regista Bartoli e nella Pergolese il bomber del torneo Montanari (21 reti) e il forte centrocampista Carbonari (9 reti).

Maior-Mercatellese (Negusanti di Pesaro). Entrambe in zona playout (Mercatellese 26 punti e Maior 24): gara tirata fino alla fine.

Nuova Real Metauro-Avis Montecalvo (Angelini di Fermo). Il Real Metauro vorrebbe riscattarsi dalla sconfitta di Osteria Nuova, il Montecalvo è reduce dalla battuta d’arresto casalinga con la Pergolese.

Pesaro calcio-Lunano (Dattilo di Macerata). Gara tra due squadre in piena forma, il Pesaro viene dalla vittoria sul campo della Laurentina e gli ospiti (49 gol, miglior attacco) da una lunga striscia positiva (40 punti nelle ultime 19 partite) che gli ha permesso di scalare la classifica. Real Altofoglia-Vismara (Fiermonte di Macerata). Ospiti primi in classifica e locali senza problemi di graduatoria (settimi) per un match da giocare a viso aperto.

S.Veneranda-Tavernelle (Capponi di Macerata ). Il Tavernelle per sperare di riagguantare i playoff deve solo vincere, così come gli ospiti per uscire dai playout. Domani Audax Piobbico-Osteria Nuova (Monterubbiano di Fermo).

Seconda Categoria. Sette anticipi su otto gare oggi nel girone A. Piandirose ospita il Peglio (ore 16,30, Pompei di Pesaro) per uscire dalla zona pericolante. Il Peglio, capolista del girone, non può tornare a casa a mani vuote perché dietro le principali inseguitrici corrono. Atletico Luceoli-Monte Cerignone Valconca, (14,30, Manzo di Pesaro). Avis Sassocorvaro-Isola di Fano (16,30, Baldassarri di Ancona). Ca Gallo-Viridissima (16,30, Bassotti di Ancona). Carpegna-O.Macerata Feltria (15, Della Rossa di Pesaro). S.Cecilia Urbania-Valfoglia Tavoleto (16,30, Speciale di Ancona). Vis Canavaccio-Schieti (16,30 Dovesi di Ancona). Domani: Vadese-Casinina (16,30 Ricciarini di Pesaro). Girone B. Oggi Arzilla-Csi Delfino Fano (14,30, Graziosi di Pesaro). Urbininelli-Trecastelli (16,30, Piergiovanni di Pesaro). Cuccurano-Della Rovere (16,30, Ballarò di Pesaro). Real Gimarra- Usav Pisaurum (16,30, Corvino di Pesaro). Marottese Arcobaleno-Hellas (15, Liso di Ancona). Muraglia-Pontesasso (14,30, Simonetti di Ancona). Torre San Marco-Senigallia (16,30, Montanari di Ancona). Villa Ceccolini-Monte Porzio (14,30, Carradorini di Pesaro).

am.pi.