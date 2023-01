Falco-Real, che sfida

In Prima categoria oggi anticipano sette gare su otto. Le precipitazioni nevose annunciate potrebbero costringere al rinvio di alcune gare. Calcio d’inizio ore 14,30.

Il programma. Falco Acqualagna-Nuova Real Metauro. È sicuramente il match clou della prima giornata del girone di ritorno. La neo capolista (nella foto il bomber Marco Ferraraccio) ospita chi una settimana fa ha perso la prima piazza. Una gara importante per la posta in palio. Le altre partite: Laurentina-Maior; Osteria Nuova-Mercatellese; Pesaro Calcio-Athletico Tavullia, Lunano-S.Veneranda; Tavernelle-Vismara; Unione Calcio Pergolese-Audax Piobbico. Si gioca invece domani alle ore 15 la partita Avis Montecalvo- Real Altofoglia.

In Seconda categoria (girone A) si dovrebbero giocare oggi tutte le partite in programma per la 1ªgiornata del girone di ritorno ma anche qui incombe il rischio neve. Girone A. Questo il progtamma, calcio d’inizio 14,30: Carpegna-Vadese (ore 15); Casinina-Atletico Luceoli; O.Macerata Feltria- S.Cecilia Urbania (ore 15); Peglio-Ca Gallo; Piandirose- Vis Canavaccio; Schieti-Monte Cerignone Valconca; Valfoglia Tavoleto-Isola di Fano; Viridissima Apecchio-Avis Sassocorvaro.

Girone B. Csi Delfino-Torre San Marco; Cuccurano- Marottese Arcobaleno; Della Rovere-A. River Urbinelli; Real Gimarra-Arzilla; Hellas Pesaro-Villa Ceccolini; Pontesasso-Monte Porzio; Trecastelli-Senigallia; Usav Pisaurum-Muraglia.

am.pi.