Falco super. E il Vismara resta solo

PESARO CALCIO

1

LUNANO

2

PESARO CALCIO: Spina, Procaccini, Berti, Barbieri N., Boccioletti, Pangrazi (18’ pt Uguccioni), Scatassa (12’ st Gambelli), De Angelis (40’ st Cecchini), Dionisi, Casoli (44’ st Valentini), Baffioni (27’ st Bottazzo). All. Pentucci.

LUNANO: Gallinetta, Bosoi, Baldelli (41’ st Galletti), Micheli, Scalbi, Bracci, Hoxha, Seck (17’ st Manenti), Zazzeroni (36’ st Calabresi), Gaggini (29’ st Portogallo), Gianotti (27’ st Schiaratura). All. Renzi

Arbitro: Dattilo di Macerata

Reti: 34’ pt Gianotti, 45’ pt Zazzeroni, 48’ st Dionisi (rigore)

PESARO

Al Supplementare Benelli finisce due a uno per gli ospiti e non basta una buona Pesaro Calcio a fermare il Lunano che va all’intervallo in vantaggio per due reti a zero grazie ai gol di Gianotti e Zazzeroni. Di Dionisi su rigore il gol della Pesaro Calcio che non ha affatto demeritato cercando di rientrare in partita nella ripresa. Grande soddisfazione per il mister pesarese Maurizio Renzi, in questa occasione profeta in patria, che ha portato, con pieno merito, il suo Lunano in zona playoff .