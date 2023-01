Falco vola. Real: si dimette Manuelli

FALCO ACQUALAGNA

2

REAL METAURO

1

FALCO ACQUALAGNA: Gori, Arradi (35’ st Foresto), Angradi (16’ st Smacchia), Renghi C., Bartoli D., Lupini (16’ st Giovanelli), Cazzola, Marcucci (16’ st Monterubbianesi), Bruscaglia (16’ st Marini M.), Bartoli E., Ferraraccio. All. Salvi.

REAL METAURO: Ottavi, Copa, De Filippo (20’ st Bertozzi), Giuliani E., Attorresi (43’ st Torreggiani), Gentili (27’ pt Berardi), Boiani, Pagnoni (8’ st Saurro), Ceramicoli M., Grossi (15’ st Giuliani M.), Mainardi. All. Manuelli.

Arbitro: Rossetti di Ancona

Reti: 16’ pt Cazzola (rig.), 35’ pt Marcucci, 45’ st Giuliani E.

La Falco con questa vittoria mantiene salda la testa della classifica. Primi minuti equilibrati, poi c’è solo la Falco in campo. Al 15’ Marcucci serve in area Bartoli D., finta sul difensore che lo atterra, calcio di rigore che Cazzola trasforma. Al 35’ angolo, batte a rientrare Bartoli D., uscita alta di Ottavi che perde palla e finisce addosso a Marcucci che insacca. La ripresa è tutta a favore degli ospiti che dopo diverse occasioni (85’traversa di Boiani) accorciano con Giiuliani allo scadere. In una nota dopo la gara la Nuova Real Metauro comunica di avere accettato le dimissioni di mister Manuelli che "già in settimana aveva fatto presente la sua indisponibilità a continuare per motivi di lavoro" e lo "ringrazia per la sua professionalità"