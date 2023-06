Fano Broso e Nappo con la valigie pronte

Continua a tenere banco la vicenda societaria in casa Alma all’inizio di questa nuova settimana. Il presidente Mario Russo, a quanto pare, dovrebbe rimanere fermo a quanto ci ha detto pochi giorni fa ("Si faccia avanti un compratore, io mi sceglierò un’altra piazza"), per cui si starebbe lavorando su più fronti per cercare di assicurare un futuro al club granata. Una voce riguarderebbe il vicepresidente Adriano Mattucci: lo si vedrebbe impegnato a convincere il presidente Russo a rilevare il Giulianova in Eccellenza Abruzzo con un programma di promozione immediata in serie D. In questo caso lo stesso Mattucci si sarebbe fatto carico di riallacciare i rapporti con i proprietari americani del Cesena e in particolare con l’avvocato Robert Lewis che già in passato aveva mostrato un qualche interesse, col proposito di liberare Russo dal Fano. In una posizione, se vogliamo diametralmente opposta, ci sarebbe il presidente del settore giovanile Accademia Granata Franco Pantaleoni il quale cercherebbe di coagulare attorno a se un gruppo di imprenditori disponibili a dare economicamente una mano al presidente Russo nella gestione della società di via Toscanini magari anche sotto forma di sponsorizzazioni. Un tentativo quest’ultimo che avrebbe come obiettivo quello di far ritornare sui suoi passi l’imprenditore casertano, il quale viene corteggiato anche dalla Turris, squadra campana di serie C. Il bisogno di dare continuità alla vita dell’Alma è giustificato anche dal fatto che sia nel caso il presidente Russo resti, sia nell’eventualità che arrivi un nuovo proprietario, si vorrebbe riuscire a trattenere quanto più giocatori possibili di questa stagione appena conclusa. I tifosi granata hanno potuto vedere un gruppo particolarmente attaccato alla maglia e sarebbero contenti se la società ne conservasse l’ossatura. Ma la realtà pare diversa. Ousmane Niang già firmato per la Pro Vercelli in serie C, Broso è richiestoi da squadre dello stesso girone: su di lui avrebbero messo gli occhi la Nuova Samb del presidente Vittorio Massi (l’ex Porto d’Ascoli), il Carpi e il Cynthialbalonga, ma il capitano avrebbe preso tempo perché è convolato a nozze proprio alcuni giorni fa. Broso potrebbe incrociare l’ex granata Simone Paolini, retrocesso con la Fidelis Andria e richiesto proprio dalla Nuova Samb. In partenza anche Giovanni Nappo che potrebbe aggregarsi al gruppetto di giocatori che mister Mosconi porterebbe con sé a Campobasso.

sil.cla.