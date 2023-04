Fano, coda polemica tra Russo e Orciani

Scoppia la polemica sui social tra il presidente del Fano Mario Russo e l’avvocato Giovanni Orciani, dimessosi il 1° marzo scorso da componente del Comitato esecutivo del club granata. Con uno scambio reciproco di accuse e inviti a "rivedersi nelle sedi opportune". La diatriba tra i due è nata a seguito della pubblicazione su Facebook, nella pagina del nostro quotidiano "Pesaro-Il Resto del Carlino", dell’intervista al patron dell’Alma di lunedì scorso dopo la vittoria sul Cynthialbalonga. Russo, infatti, dopo aver espresso soddisfazione per la conquista dei playoff da parte della squadra di Mosconi, aggiungeva dicendo che "probabilmente non ci credeva nessuno, non solo ad agosto, ma anche a dicembre-gennaio nel pieno momento di difficoltà, dopo le partite con Notaresco e Nuova Florida, quando anche dall’interno invece di sostenere squadra e allenatore si invocavano rinforzi e nuovi mister". Senza fare nomi. Forse, magari perché sentitosi chiamato in causa, l’avvocato Giovanni Orciani i nomi li ha fatti, rivelando nel suo post che il "vicepresidente non ci credeva e voleva il cambio dell’allenatore", e invitando il presidente a dirlo.

La replica del presidente: "Credo che ci rivedremo nelle sedi opportune per valutare quello che volevi fare tu e quello che hai detto tu…Io ci metto sempre la faccia e forse dimentichi che il vicepresidente a differenza tua e di qualche altro, era negli spogliatoi a dare forza alla squadra dopo la partita con il Notaresco e Nuova Florida. O forse eravate già a cena da Orfeo (ristorante pizzeria di Fano, ndr) a spese della società". Al che Giovanni Orciani aggiunge: "Tutti siamo sempre stati vicini alla squadra durante la settimana e le voci che volevano il cambio dell’allenatore non erano certo le nostre. Io sono stato sempre vicino al mister e ai ragazzi dal primo all’ultimo minuto, come ho fatto sempre da quando sono stato dentro questa società… io dentro lo spogliatoio non sono mai entrato (unica volta per la promozione in serie C)… perché non mi sono mai permesso di entrare in luoghi sacri che non devono essere aperti a tutti. Ultimamente non era così ma io ho continuato comunque a rispettare la sacralità di quei luoghi, nonostante entrasse anche gente che avrebbe fatto meglio a stare fuori. Sulle cene io sono andato ad una sola perché mi hanno invitato. Trovami un solo euro da me speso a carico della società nei nove anni in cui sono stati dentro". Controreplica di Mario Russo: "Tu vicino alla squadra? Quando? Hai insultato il sottoscritto e sei andato a cena a spese della società. Dimmi invece una sola cosa che hai fatto con un risultato concreto per il sottoscritto o per l’Alma da quando sono presidente? Gli insulti verso il sottoscritto non valgono e nemmeno le chiacchiere al Bon Bon (locale al Lido, ndr)".

Le parole diventano pesanti. "Questa è diffamazione… – scrive Orciani – forse nelle sedi opportune capirai la differenza e tutto il resto è li che te lo spiegherò… non è certo questa la sede più adatta… P.s.: trovami uno che mi vede o mi abbia mai visto al Bon Bon a parlare di calcio, io vivo a Pesaro". Russo precisa: "Sono certo di quello che affermo. Vedremo nelle sedi opportune". Risponde Orciani: "Una cena per la quale mi hanno detto che Stefano (Fedele, il direttore generale, ndr) mi voleva parlare…per altro la mia pizza l’avrei tranquillamente pagata, perché una pizza ho mangiato, e mai fatto alcun discorso al Bon Bon che non frequento per parlare di calcio, a differenza di quelli che consideri tuoi fedeli collaboratori...passerò queste tue illazioni alle sedi opportune (il post è del Carlino e quindi non si può eliminare) perché denigratorie nei miei confronti e soprattutto pubbliche". Il presidente Russo conclude: "Fortunatamente non si elimina visto che le illazioni sul vicepresidente (presente con me davanti a tutta la squadra!) le hai fatte tu! E visto che mi hai invitato a tacere chiedendo di trovare un euro a carico della società, tu stesso scrivi che hai mangiato una pizza a spese della società (dopo esserti dimesso). Chi ti abbia invitato non lo so, ma fino a prova contraria sono ancora io a rappresentare la società e non sapevo nulla della cena. Ma il conto è rimasto al Fano. Quindi? Hai detto che non hai avuto nemmeno un grazie e ti ho chiesto di dirmi una cosa fatta con un risultato concreto per l’Alma o il sottoscritto. Ho fatto eccezione per gli insulti (mi sembra ovvio) e per le chiacchiere fatte al Bon Bon da parte tua con il sottoscritto in presenza (oserei dire fortunatamente visto che poi alludi non so perché al calcio) di terzi. Quindi? Perché dovrei tacere? Mi hai invitato tu a parlare sui social. Sono d’accordo con te, questa non è la sede opportuna. Lì vedremo veramente chi ha diffamato chi o chi fa illazioni". Orciani: "Bonificherò 10 euro della pizza, perché mi sembra che sia un grande problema e non vorrei mettere in difficoltà la mia squadra".

