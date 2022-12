"Fano, come un anno fa serve il mercato"

Carmelo Gioffrè è stato il primo allenatore portato a Fano dal presidente Mario Russo l’anno scorso quando acquistò l’Alma Juventus. La sua avventura sulla panchina granata, però, durò appena qualche mese, fino all’inizio di novembre 2022 quando venne sollevato dall’incarico. Gioffrè è rimasto comunque affezionato al Girone F della serie D e non avendo quest’anno ancora trovato squadra segue ogni settimana le squadre del girone. "Ho già visto parecchie partite – dice – a Termoli, a Vasto, a Vastogirardi. Ogni domenica vado in qualche campo qui intorno". Gioffrè si è fatto un’idea del campionato: "Ho visto un Pineto molto forte. Si vede che ha puntato a vincere il campionato, la società ha le idee chiare ed hanno preso quanto di meglio c’era nella categoria – sottolinea il 50enne tecnico nato a Scilla – la classifica attuale già lo dimostra e penso che sia il favorito numero uno perché ha tutte le qualità per reggere alla distanza".

Il girone d’andata si è infatti chiuso con il Pineto in testa a quota 40 punti (12 vittorie 4 pareggi e 1 sola sconfitta proprio contro il Fano) seguito dalla Vigor Senigallia, distanziata a 33 punti, poi Porto d’Ascoli, Avezzano e Trastevere con 28 punti completano il gruppetto dei playoff. Su chi potrà dar fastidio agli abruzzesi, Gioffrè è molto dubbioso: "Ho visto il Trastevere alla seconda di campionato contro la Vastese. Aveva fatto un gran primo poi tempo, mi aveva impressionato, poi però nella ripresa è uscita la Vastese. Ho visto che quest’anno la squadra della capitale non ha una costanza nei risultati e questo la danneggerà sicuramente. Al contrario pensavo che la Vastese, che ho visto più volte, potesse ambire a qualcosa di importante – continua ancora l’ex tecnico dell’Alma – ma pur avendo un centrocampo di qualità non riesce ad esprimersi. Non so cosa gli è successo. Delle formazioni marchigiane ha visto per il momento solo la Vigor Senigallia. "Li ho visti giocare a Termoli. Sono una formazione molto compatta con giocatori molto aggressivi. Una vera sorpresa". Sull’Alma Gioffè non si esprime. "Non l’ho vista giocare quest’anno, era partita bene poi come è successo per il Trastevere hanno avuto alti e bassi. So che stanno facendo mercato. Come è successo l’anno scorso dopo che sono andato via io". Fano gli è rimasta comunque nel cuore. "Certo – risponde Carmelo Gioffrè – eravamo partiti in ritardo, poi penso che ci sia stata troppa fretta da parte della dirigenza nella decisione di esonerarmi. Tanto è vero che dopo il mio esonero sono stati presi quei giocatori che mi avrebbero fatto molto comodo e che avevo indicato, come Varriale. Pazienza, ormai è acqua passata". Venendo al Fano, ieri si sono presentati tutti i giocatori, qualcuno con l’influenza di stagione. Oggi doppia seduta, al mattino alla Trave e nel pomeriggio al "Mancini".

s.c.