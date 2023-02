"Fano, con il Porto d’Ascoli è fondamentale"

La sconfitta contro il Trastevere di domenica scorsa, così come le precedenti vittorie contro Pineto e Tolentino, non hanno cambiato la prospettiva di questo Fano che domani (14,30) sarà impegnato al "Mancini" contro il Porto d’Ascoli nell’anticipo della quinta per la concomitanza con le sfilate del carnevale. "L’obiettivo è ancora lontano e la strada è lunga" si è lasciato sfuggire mister Mosconi, qualche sera fa ospite di Fano Tv, come a dire che per raggiungere il minimo garantito, cioè la salvezza, bisogna ancora macinare punti. Il match casalingo contro il Porto d’Ascoli cade a fagiolo, come si suol dire, contro una squadra che pur avendo un paio di punti in più in classifica rispetto al Fano – 31 contro i 29 dei granata – viene da due sconfitte consecutive subite in casa contro squadre non eccelse come Termoli e Roma City che hanno sollevato qualche malumore in casa "orange".

"Siamo in un momento di difficoltà – confessa Davide Ciampelli, tecnico del Porto d’Ascoli – inutile nascondercelo, però non è tanto la sconfitta ma l’atteggiamento che ci ha contraddistinto durante tutti questi anni che ci sta mancando. Abbiamo il dovere e l’obbligo di ritrovarlo perché rappresentiamo una società e una squadra alla quale vogliamo tutti molto bene e che si merita prestazioni diverse". C’è da dire, ad onore del vero, che a giustificazione della sconfitta contro il Termoli il Porto d’Ascoli ha dovuto fare a meno di diversi giocatori, mentre contro il Fano mister Ciampelli potrà recuperare tutti gli infortunati e influenzati. "È una gara fondamentale per noi e per loro – sostiene anche mister Mosconi, tecnico dei granata – perché entrambi vogliamo arrivare il prima possibile alla quota salvezza che dovrebbe essere intorno ai 42 punti. Ma, si sa, il girone di ritorno è sempre più difficile...". Oggi pomeriggio in casa Alma è prevista l’ultima rifinitura alle 15 allo stadio "Mancini" a porte chiuse, dopodiché mister Mosconi diramerà la lista dei convocati. È anche l’ultimo test per verificare le condizioni fisiche di qualche atleta che dopo la trasferta romana in settimana ha accusato dei risentimenti muscolari. Assenze pesanti in squadra, al momento, non vengono segnalate.

Biglietti. I biglietti per la partita di domani pomeriggio sono in vendita nei seguenti punti vendita autorizzati: Bar Giolla in via Castelfidardo 6, Prodi Sporti in viale Piceno 14, Bar Polvere di Caffè in via Bellandra, 138. Domani invece i botteghini dello stadio "Mancini" saranno aperti dalle ore 12,30 alle ore 14,30.

Fano multato. Ultimo strascico della rissa scoppiata domenica scorsa al "Trastevere stadium": la società granata è stata multata di 2.000 euro, al pari di quella capitolina.

sil.cla.