"Fano, con Tolentino devi essere feroce"

Il Fano è atteso oggi pomeriggio (stadio "Mancini" ore 14,30) alla prova del nove contro il Tolentino. Dopo la vittoria domenica scorsa in casa della capolista Pineto, i granata affrontano i cremisi che sono ultimi in classifica. Un testa-coda che l’Alma dovrà cercare di sfruttare appieno se vorrà rilanciarsi dopo un fine anno piuttosto deludente. "Non dobbiamo assolutamente arretrare di un millimetro rispetto a domenica scorsa – ha tuonato mister Andrea Mosconi alla vigilia del match – per cui ci vuole lo stesso atteggiamento di Pineto. Dobbiamo essere come delle belve assatanate e se perdiamo palla la dobbiamo riconquistare in 8 secondi. Soltanto così possiamo giocare da Fano e soltanto così possiamo portare a casa qualcosa di importante. A Pineto non è stata fatta un’impresa perché la partita l’abbiamo vinta giocando bene e meritando. Però questa col Tolentino è una gara più importante di quella di Pineto, assolutamente da non fallire".

Il brutto tempo che si annuncia per oggi potrebbe però non agevolare le cose. Specie per una squadra come è il Fano costretta ad attaccare (foto Drolé). "Può nevicare, piovere, fare di tutto – replica il tecnico granata – ma noi dobbiamo fare una grande partita. Più il terreno sarà brutto e più dovremo essere combattivi". Di fronte ci sarà un Tolentino che sicuramente, data la sua posizione di ultimo della classe, venderà cara la pelle. "È una partita che io non vorrei mai giocare col cuore – dice Mosconi ricordando il suo recente passato – però oggi saranno avversari. Dispiace per la situazione del Tolentino che se vinceva domenica poteva scavalcare due squadre, però noi non possiamo guardare in faccia a nessuno". Mancherà lo squalificato Capezzani e l’infortunato Mistura, per il resto dovrebbero esserci quasi tutti. Mister Mosconi ha detto che ha "due o tre dubbi da valutare all’ultimo momento" e il riferimento è ad un eventuale rientro di Severini e di qualche under da alternare. Altrimenti potrebbe lasciare tutto com’è e confermare l’undici che ha vinto domenica scorsa a Pineto. "L’importante – ha chiuso il tecnico di Gualdo Tadino – è fare la prestazione, il pareggio non basta, servono i tre punti".

Biglietti. I botteghini dello stadio saranno aperti oggi dalle 12,30 alle ore 14,30. Diretta su Facebook sul sito del Fano.

Così in campo, stadio "Mancini" ore 14,30.

ALMA JUVE (3-5-2): Bizzini; Bonacchi, Schiaroli, Tomassini; Roberti, Niang, Nappo, Urbinati, Nappello; Broso, Serges. A disp. Tommasino, Allegrucci, Zingaretti, Antonioni, Malshi, Severini, Cecconi, Drolé, Brunetti. All. Mosconi.

TOLENTINO (4-3-3): Gagliardini; Massarotti, Zeeti, Nagy, Stefoni; Papaserio, Brondi, Gori; Tizi, Vitiello, Lattanzi. A disp. Giorgi, Mataloni, Salvatelli, Gori, Marcelli, Nacciariti, Pallecchi, Moran, Moscati. All. Zannini. Arbitro: Fabio Cevenini di Siena, assistenti Luca Passeri e Paolo Camilli di Roma 1.

Silvano Clappis