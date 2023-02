Fano ferito e tifosi in fermento: con la Vastese un match caldo

Tutti in curva questo pomeriggio al "Mancini" per l’anticipo causa carnevale Fano-Vastese valevole per la 7ª giornata di ritorno. Sono i Panthers ‘77 Fano a chiamare, con diversi striscioni installati in vari punti della città, i tifosi fanesi a raccolta in vista di uno scontro dove sono in palio punti importantissimi per la salvezza. Con una classifica molto corta – il Fano è ottavo con 32 punti, la Vastese e quindicesima con 25 punti e dunque in piena zona playout – lo scontro odierno assume davvero i contorni di un spareggio salvezza ed è per questo che i club granata si sono mobilitati per far sentire il loro appoggio ai giocatori granata. Sconfitta domenica scorsa dal Roma City, altra formazione che punta ad allontanarsi dalla zona calda della classifica, l’Alma ha assolutamente bisogno di riprendere a far punti per avvicinarsi alla fatidica quota salvezza sfruttando appunto nel migliore dei modi il confronto con la Vastese. Anche perché domenica prossima è in programma la trasferta a Termoli contro la penultima in classifica. Concetti ribaditi dallo stesso mister Andrea Mosconi: "Partita complicata contro una squadra che ha cambiato allenatore da una settimana e modo di giocare. Dobbiamo fare per forza risultato. Con pazienza in una partita lunga 95’ dove loro venderanno cara la pelle perché loro sono la classica squadra di categoria".

C’è da riscattare subito la sconfitta di Roma. "Certo, dobbiamo dare continuità in quanto è importante adesso fare sempre risultato per cui mi aspetto dai ragazzi una reazione d’orgoglio. I tre punti contro una diretta concorrente sappiamo che diventano sei" ha aggiunto il mister granata, tanto per far capire la situazione. Assente Nappo per squalifica e Niang per infortunio, Mosconi dovrà ridisegnare il centrocampo, ma le alternative non mancano. La Vastese è invece alla seconda prova con il fanese Cornacchini sulla panchina, dopo il pareggio interno a porte chiuse contro il Termoli. Il tecnico fanese non potrà avere gli squalificati Di Nardo e Sandomenico in avanti per cui è attesa la conferma del ghanese Kyeremateng. In compenso a centrocampo dovrebbe rientrare Maiorano che è il metronomo della squadra abruzzese. I biglietti per la gara sono in vendita nei rivenditori autorizzati: bar Giolla, Prodi Sport, bar Polvere di caffè, Palestra MiVida e stazione di servizio Q8 in viale Pertini, mentre i botteghini dello stadio saranno aperti dalle 12,30 alle ore 14,30. La gara sarà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) a cura della società. Oggi si gioca anche l’anticipo Sambenedettese-Tolentino.

Così in campo, stadio "Mancini" ore 14,30.

ALMA JUVE (3-5-2): Bizzini; Bonacchi, Schiaroli, Tomassini; Serges, Zanni, Urbinati, Zingaretti (Capezzani), Roberti: Nappello, Broso. A disp. Tommasino, Allegrucci, Mistura, Brunetti, Severini, Drolé, Cecconi, Capezzani, Carrà. All. Mosconi.

VASTESE (4-3-3): Del Giudice; Tracchia, D’Angelo, Altobelli, Montebugnoli; Nacci, Orchi, Sansone; Busetto, Kyeremateng, De Cerchio. A disp. Salvati, Bracaglia, Maiorano, José Antonio, Frangella, Caterino, Minchillo, Menna, Romano. All. Cornacchini.

Arbitro: Riccardo Tropiano di Bari, assistenti Claudiu Fecheta di Faenza e Paolo Roselli di Avellino.

Silvano Clappis