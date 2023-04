Fano, festa a metà con il Torre Pedrera

E’ con una sconfitta ed una vittoria che il Fano Baseball ’94 domenica ha debuttato nella sua ennesima partecipazione ad un campionato nazionale di serie B, in questo caso tenuto a battesimo dall’ambizioso Torre Pedrera Falcons. Sul diamante dei romagnoli, retrocessi dalla massima divisione al termine di un combattuto play-out con Brescia e neo campioni d’Italia con la loro formazione Under 18, i ragazzi del confermato due tecnico composto da Rodolfo Furiassi e da Rumardo Rodriguez sono stati regolati in gara 1 col punteggio di 11-1. I fanesi hanno però mostrato grande carattere, riuscendo poi ad aggiudicarsi col risultato di 5-4 il secondo confronto di questa prima giornata nonostante il significativo gap d’esperienza accusato con gli avversari. Una grossa soddisfazione insomma per gli arancioneri del presidente Antonio Vallieri, capaci di piegare in trasferta una delle principali pretendenti alla promozione.

b.t.