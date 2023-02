Fano festeggia Carnevale Travolto il Porto d’Ascoli

ALMA JUVE (3-5-2): Bizzini; Bonacchi, Schiaroli, Tomassini; Serges (34’ st Allegrucci), Zanni, Urbinati (40’ st Zingaretti), Nappo, Brunetti (27’ st Roberti); Broso (41’ st Cecconi), Nappello (21’ st Capezzani). A disp. Tommasino, Antonioni, Severini, Drolé. All. Mosconi. Porto d’Ascoli (4-3-2-1): Testa; Petrini (21’ st Zoboletti), Sensi, Rovinelli (10’ st Verdesi), Pasqualini; Parolisi (21’ st Buonavoglia), D’Alessandro, Pietropaolo; Rossi (10’ st Passalacqua), Battista (25’ st Spagna); Napolano. A disp. Capriotti, Evangelisti, Girolami, Fratini. All. Ciampelli. Arbitro: Tona Mbei di Cuneo, assistenti Lo Calio e Nechita.

Reti: 5’ pt Broso, 37’ st Zanni.

Note: Pomeriggio di sole, terreno buono, spettatori 600. Ammoniti: Pietropaolo, Schiaroli, Capezzani. Angoli 2-12, recuperi 1’ + 9’.

Il credo di Mosconi è quello di badare al sodo e così nell’anticipo carnevalesco un Fano cinico e spietato liquida il Porto d’Ascoli col più classico dei punteggi. Granata che tornano alla vittoria – la terza nelle ultime quattro gare – dopo la sconfitta contro il Trastevere che aveva lasciato un po’ di amaro in bocca nel clan fanese e che scavalcano proprio gli "orange" in classifica piazzandosi nei playoff, almeno fino ad oggi quando si completerà la giornata. L’utilitarismo dell’Alma si manifesta dopo appena 5’, giusto il tempo per Broso di infilare un eurogol – piattone di destro a girare un angolo di Nappello che incoccia la traversa e finisce dentro – e poi continua per tutto il resto della partita, coi fanesi bravi a speculare sull’esiguo vantaggio. Almeno fino a quando Zanni, nel finale, non la chiude definitivamente arrotondando il punteggio. Il peso dello spettacolo è così caduto quasi tutto sulle spalle del Porto d’Ascoli che sotto la regia dell’intramontabile Napolano (il migliore dei suoi) crea diverse occasioni, ma le sbaglia tutte. Merito, in gran parte, di un reattivo Bizzini e di una difesa granata irrobustita e sbrigativa. L’elenco inizia all’8’ con Rossi che trova il corridoio giusto ma il tiro finisce sulle mani di Bizzini. Il portiere fanese attenta alle coronarie dei suoi tifosi all’11’ quando "cicca" un retropassaggio, la palla che rischia di finire nella porta vuota è allontanata in extremis. Al 22’ si riscatta su una punizione di Napolano deviata complice la traversa e compie il capolavoro al 26’ sempre su un missile di Napolano spizzicato di quel tanto da alzarlo in angolo. E l’Alma? Nappello fa la cosa migliore al 45’ con un’apertura che Broso non traduce in stoccata. La ripresa si apre al 5’ con una lunga pausa per l’infortunio all’assistente Doriana Lo Calio e poi con la pressione degli ospiti che non accenna a diminuire per i rinforzi arrivati dalla panchina. Ancora qualche brivido in area fanese intorno alla mezzora, poi al 37’ Zanni è bravo a pressare Passalacqua che sbaglia il disimpegno consentendo al romagnolo di beffare il portiere fuori area e far rotolare lemme lemme il pallone in rete.

Silvano Clappis