Fano, il colpo è in uscita Mancini firma per il Monza

Il colpo alla fine c’è stato, ma in uscita. L’Alma Juventus Fano ha ceduto a titolo definitivo il difensore Alessandro Mancini (foto) al Monza di Berlusconi. Per il giovane centrale di 17 anni è l’approdo in una società di serie A di grande "appeal", se non altro per quanto riguarda la proprietà, dove potrà sicuramente mettere in mostra tutte le qualità evidenziate a Fano nel primo scorcio della stagione. Mancini era stato lanciato da titolore fin dalla prima di campionato in trasferta contro il Team Nuova Florida da mister Andrea Mosconi che ne aveva subito individuato le potenzialità sia fisiche che tecniche, considerato che si parla di un 2005. Da quel momento Alessandro Mancini ha disputato, sempre partendo nell’undici iniziale, ben 11 partite, saltandone una per problemi fisici e un paio quando è stato tenuto a riposo in panchina. Una serie di prestazioni che avevano attirato ovviamente l’attenzione di osservatoti e tecnici di diverse società professionistiche per cui già a dicembre si erano avviate le prime trattative tra procuratore, società granata e potenziali acquirenti.

Si era parlato all’inizio di un forte interessamento da parte della Lazio, per cui il giocatore era stato a quel punto precauzionalmente aggregato agli Juniores, poi però nel corso delle settimane la trattativa non si era concretizzata, con la società biancoazzura che aveva virato su altri profili giovanili. Nella sessione di gennaio, archiviata la Lazio, si è alla fine trovato un accordo per il passaggio sempre ad un’altra società di serie A come il Monza. Da giovedì prossimo Mancini nella formazione Primavera potrà giocarsi tutte le sue carte. Per il ragazzo si tratta di una grandissima opportunità circa il futuro della sua carriera, mentre per il Fano si tratta della conclusione di un affare, anche in termini finanziari, che dimostra come lavorando con serietà, impegno e volontà sul vivaio si possono ottenere ottimi risultati. Sul fronte del mercato in entrata il Fano ha chiuso l’ultimo giorno di trattative senza effettuare quello che poteva essere l’unico obiettivo che si era dato: trovare un laterale sinistro under classe 2004. Molto probabilmente più che acquistare qualche giovane ad ogni costo col rischio magari di non trovarlo all’altezza delle aspettative, la società di via Toscanini deve aver preferito affidarsi al gruppo attuale. E a quei giocatori che in quel ruolo mister Mosconi da qualche tempo sta provando, come Angelo Tomassini. Nella difesa a tre non sono impiegati under per cui il Fano potrà proseguire con le scelte fatte finora, considerando anche che in quella posizione, oltre che a Tomassini, potrà essere impiegato quindi anche Mistura appena si sarà completamente ristabilito da un problema al piede. La rosa oggi piuttosto ampia deve aver convinto la dirigenza granata a rinunciare ad un ulteriore acquisto.

s.c.