Fano: Il conto alla rovescia verso il baratro, la stagione a rischio

È iniziato per l’Alma il conto alla rovescia verso il baratro. La squadra si allenerà fino a domani al campo della Trave poi mister Scorsini darà il rompete le righe per la pausa di Ferragosto. Col rischio che all’indomani della festa la ripresa non ci sia. Perché il tecnico di Viterbo ha dato un aut aut: non rientrerà a Fano il 16 agosto se non ci saranno novità positive. "Questo è forse il momento più delicato di tutta la storia del Fano – ha detto mister Scorsini – perché se non avrò risposte si andrà incontro comunque al fallimento tecnico. Così la squadra è retrocessa ancor prima di iniziare, mentre io chiedo che mi sia data almeno la possibilità di combattere. Non posso combattere con le mitragliette ad acqua!". Per questo il tecnico granata e i dirigenti fanesi sono saliti mercoledì scorso dal sindaco Seri per chiedere a chi può di intervenire. Le posizioni sono abbastanza delineate. Il presidente Mario Russo ha detto di voler vendere la società, ma finora per il prezzo richiesto considerato da molti alto (500mila euro) non ha trovato nessuno che si sia fatto avanti (Benedetto Mancini a parte). Difficile pensare che l’imprenditore casertano vorrà continuare a spendere per tenere in piedi la società di via Toscanini con le spese che corrono: fra poco si inizia a giocare con le trasferte, si dovranno comprare giocatori, sostenere le spese giornaliere di approvvigionamento, rispettare i contratti già stipulati. La soluzione peraltro già annunciata è quella di sciogliere le righe e mandare tutti a casa, anche se la società formalmente risulta iscritta al prossimo campionato. Il sindaco Massimo Seri (foto) sta pensando a una proposta alternativa.

sil.cla.