Fano in vendita? Voci su un gruppo romano

Il Fano esce dalla Coppa Italia contro la corazzata Campobasso nei sedicesimi di finale, ma lo fa a testa alta nonostante sia imbottita di juniores: un 2003, due 2004, due 2005 e tre 2006 dal primo minuto tra cui spicca Yan Mancini, oltre a un 2005 e sette 2006 in panchina, insieme ai vari giocatori che hanno avuto meno spazio in campionato. Un Fano che riesce a tener botta e a creare grattacapi ai molisani che sono scesi in campo con la formazione titolare per tutti i novanta minuti. La mente dei granata è già però proiettata alla trasferta di Riano, dove saranno ospiti del Roma City; proprio per questo motivo il resto della squadra è rimasto ad allenarsi a Fano senza affrontare la lunga trasferta. Il vicepresidente Franco Pantaleoni ha la certezza che sia stata allestita una buona rosa, grazie anche all’attenzione e allo sforzo del presidente Russo, come ha avuto modo di spiegare in passato in diverse occasioni.

Per restare in tema societario se, dunque, da una parte si guarda al prossimo imminente mercato per rinforzare la squadra in quei settori chiave come la difesa e l’attacco dove si sarebbe ravvisata qualche, dall’altra continuano a circolare voci di una possibile vendita del Fano.

A tal proposito ci sarebbe un gruppo romano che si sarebbe fatto avanti in queste ultime settimane, anche se i contatti con il presidente Mario Russo non sarebbero ancora stati approfonditi. Una preoccupazione in più per i tifosi fanesi, i quali hanno fatto presente all’Amministrazione comunale le loro perplessità anche in merito al progetto del nuovo impianto sportivo al campo dei Militari. La stranezza, sempre secondo loro, è che sarebbe portato avanti dalla seconda società, l’Accademia Granata e non dal Fano Calcio. In attesa che si chiarisca anche questa faccenda, l’attenzione del club granata è però tutta rivolta al campionato con i granata impegnati domenica contro un’altra formazione laziale, quel Roma City che viene da una sconfitta ad Avezzano che ha interrotto la striscia positiva di cinque risultati utili.

Biglietti. Il Roma City FC comunica che l’ingresso al pubblico è limitato per complessive 198 unità. La società riserverà novantanove ingressi al pubblico destinato al settore ospiti e novantanove ingressi al pubblico locale: insomma, numeri moltoridotti.

I tagliandi nominativi per il settore ospiti sono acquistabili online sul sito Go2 al prezzo di 7 euro compresa il servizio di prevendita.