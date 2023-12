Fano Incroci pericolosi: biglietti sospesi ai laziali

Match importante in chiave salvezza quello tra Alma Juventus Fano e Sora. I laziali hanno collezionato tre risultati utili consecutivi, due vittorie e un pareggio, mentre i padroni di casa vengono da due brutte sconfitte. Tra i pali granata domenica è rientrato dopo l’infortunio lo scuola Lazio ed ex Sambenedettese Guido Guerrieri, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Tomassini, Riggioni e dal nuovo arrivo Dubaz. Davanti alla difesa dovrebbe giostrare capitan Urbinati con ai suoi lati lo spagnolo Gonzales e Antonioni, esterno destro Pensalfini e Roberti sulla sinistra, a concludere la coppia d’attacco Padovani-Tenkorang.

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive dopo aver bloccato la vendita per il settore ospite ha deciso di rinviare "alle valutazioni del Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive l’individuazione di adeguate misure di rigore" per l’incontro Alma Juventus Fano e Sora. Fino alla decisione del Comitato è dunque sospesa la prevendita dei biglietti per l’incontro di domani. Il motivo di questa decisione parrebbe essere la paura di scontri con i tifosi de L’Aquila, in trasferta a Riccione, che obbliga le due tifoserie a percorrere lo stesso tratto autostradale con alte probabilità di incrociarsi. A presentare la gara tra Alma Juventus Fano e Sora è il tecnico laziale, Stefano Campolo: "Domenica ci aspetta sicuramente una partita molto importante per la classifica contro una squadra che, nonostante non stia attraversando un ottimo momento, entrerà in campo per raccogliere l’intera posta in palio. Noi d’altro canto dovremo essere bravi a farci trovare pronti cercando di sfruttare al meglio tutte quelle che sono le nostre caratteristiche, ovvero intensità, dinamismo e duttilità tattica, tutte armi che fino ad ora ci hanno permesso di fare un discreto percorso. Siamo la squadra più giovane del girone, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti e così faremo anche contro il Fano, consapevoli che sarà una gara molto impegnativa, e che ci sarà bisogno di dare il duecento per cento per tornare a casa con un risultato positivo".

Designazione arbitrale. Per il match del ‘Mancini’ tra Fano e Sora è stato designato il signor Marco Aurisano della sezione di Campobasso, al primo anno effettivo nella Can di Serie D. Per il fischietto molisano sesto gettone di presenza in categoria con uno score personale che recita una vittoria interna, due pari e due vittorie esterne. Completano la terna due assistenti provenienti dall’Abruzzo: Matteo Siracusano di Sulmona e Domenico Lombardi di Chieti.