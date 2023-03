Fano, l’ora del confronto Russo chiama i tifosi

Dovrebbe essere Raffaele Corsale, 41 anni, di Caserta il nuovo direttore sportivo dell’Alma Juventus in sostituzione di Rino D’Agnelli, esonerato domenica scorsa al termine della partita Fano-Avezzano stravinta dai granata per 5-1. Si attende ormai solo l’ufficialità da parte della società di via Toscanini che dovrebbe arrivare a breve. Nel frattempo sul tavolo della società dovrebbero essere arrivate le dimissioni di un altro dirigente fanese, Luca Alessandrini. Il condizionale è d’obbligo in quanto l’imprenditore fanese si trova in questi giorni in Egitto per lavoro e la sua posizione molto probabilmente verrà affrontata dal presidente Mario Russo al suo rientro a Fano. Il patron granata, come ha d’altronde ribadito nel suo intervento on line di domenica scorsa dopo la grande vittoria sull’Avezzano, ha intenzione di chiudere ogni polemica e di concentrarsi sul finale di campionato. Russo è confortato dal fatto di avere al suo fianco ancora una cinquantina di fanesi circa, "coinvolti a vario titolo tra staff, dirigenza, staff medico, collaboratori vari, allenatori, sponsor etc... che in silenzio senza cercare la vetrina dei giornali o litigare per la primogenitura di una foto o un accredito continuano a darmi fiducia e restare al mio fianco", come pure il sostegno di mister Mosconi.

"Grazie all’aiuto del mister – ha scritto il presidente della società granata – abbiamo scelto da soli e convintamente uno ad uno gli elementi di questa rosa e siamo orgogliosi di tutti loro prima per le qualità umane dimostrate e poi come calciatori. Nessuna polemica e spogliatoio unito, questo il legame tra me e Mosconi, anche nel periodo di difficoltà di risultati, quando diversamente da altri, che erano impegnati a dispensare in varie sedi ricette miracolose per cambiare atleti o staff, ci abbiamo messo la faccia".

Mancano solo i tifosi della Curva per chiudere il cerchio, tifosi apparsi piuttosto critici durante la gara di domenica scorsa per via degli eventi e dopo avere saputo dell’interessamento dell’imprenditore italo americno Lewis per il Fano, con relativi addi dei dirigenti fanesi al club. E a questo proposito oggi pomeriggio lo stesso presidente Mario Russo avrà un contatto diretto via zoom con i rappresentati dei club organizzati Forza Alma, Ultras Fano e Panthers ‘77 per chiarire tutto quanto è successo nella scorsa settimana con le partenze dei dirigenti Orciani, Gualandi, Storoni e del diesse D’Agnelli.

Un primo confronto si era svolto da parte dei "capi" degli Ultras Fano con il vicepresidente Mattucci e il dirigente Pantaleoni già domenica al termine della partita davanti all’ingresso degli spogliatoi che sembra però aver lasciato le due parti su posizioni opposte. Vedremo se oggi il presidente Mario Russo riuscirà a convincere i tifosi più appassionati dell’Alma riguardo alla sue scelte e a portarli dalla sua parte.

sil.cla.