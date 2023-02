Fano master nuota sulla scia delle grandi

Si sono svolti nella piscina di Fabriano i Campionati Regionali di nuoto Master. La manifestazione ha visto scendere in acqua la bellezza di 32 società per un totale di circa 400 atleti e atlete. La classifica finale ha visto raggiungere un buon quarto posto per la squadra fanese, dietro a tre grandi realtà marchigiane come la Vela Nuoto Ancona (1°), il Team Marche Master (2°) e la Rari Master Pesaro (3°). Questo traguardo arriva in un anno cominciato con un nuovo progetto che ha visto l’unione dei master della Fanum Fortunae e della Fano+Sport in un’unica grande squadra, questo ha dato subito energia e carica al gruppo ed i risultati non si sono fatti attendere. Alla manifestazione hanno partecipato 34 atleti e atlete per un totale di 68 gare individuali e 6 staffette, quest’ultime hanno evidenziato ancora una volta l’affiatamento e spirito di squadra che si respirano nel nuovo gruppo. Buone anche le prestazioni individuali, tanti record personali e buone prestazioni che hanno permesso di raggiungere tante vittorie e podi nelle varie categorie master. La squadra era composta da Agostini, Barbieri, Bellagamba, Biagiotti, Camilli, Ceccarelli, Coppola, Crespi, D’Aloia, Ferretti, Filonzi, Francolini, Fulvi, Giommi, Giovannucci, Iacucci, Luzi, Mariotti, Matichecchia, Mattutini, Omiccioli, Passinetti, Piferi, Ricci, Rosati, Rossi, Severi, Spendolini, Sighenasi, Sordoni, Sokoli, Verna. La squadra è già rientrata in vasca alla Dini Salvalai per preparare i prossimi appuntamenti stagionali. Tra gli altri i Campionati Italiani Master a Riccione e la cinquantesima edizione della Nutata Longa che richiamerà un gran numero di atleti appassionati di questa classica del nuoto della nostra provincia. "Siamo molto soddisfatti – dice il direttore tecnico Riccardo Geronazzo – anche a nome del presidente Giorgio Andrea Ricci e di tutta la società. La fusione con atleti ed amici di Fano+Sport ha portato alla creazione di un team forte nel settore Master e i risultati lo dimostrano"

b.t.