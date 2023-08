Fano, mister Scorsini in vacanza E torna solo se la crisi si sblocca

Mister Marco Scorsini ha lasciato ieri Fano per trascorrere in vacanza il Ferragosto con la speranza di ritornare il 16 ancora nelle vesti di allenatore granata. Il 52enne tecnico di Viterbo aspetta infatti notizie sulla volontà o meno da parte del presidente Mario Russo di proseguire nell’attività - che potrebbe essere garantita dal trio di dirigenti fanesi Alessandrini, Cogliandro e Pantaleoni, - e sul fatto di veder rinforzata la squadra con l’arrivo di calciatori over.

In attesa poi che in effetti questa surreale situazione venutasi a creare in seno all’Alma Juventus trovi una soluzione societaria quanto prima. Soluzione che potrebbe arrivare con una mediazione del Sindaco Massimo Seri.

Prima del classico "sciogliete le righe", l’Alma ha disputato una seconda amichevole con l’Urbino, militante in Eccellenza, vinta per 2-1 che ha dato modo al tecnico granata di fare un primo bilancio della preparazione. "Sono molto contento di questi primi dieci, undici giorni di lavoro – ha esordito mister Scorsini – perché tutti i ragazzi hanno messo tanto impegno e tanta voglia di fare bene. Lo dimostrano le due amichevoli disputate, quella di domenica scorsa contro la Juniores nazionale vinta per 5-1 e questa contro l’Urbino vinta per 2-1. Quest’ultima è stata una partita vera, tirata, dove i ragazzi hanno speso tantissime energie e si sono ben comportati".

Il Fano è andato in vantaggio nel primo tempo con un calcio piazzato di Gonzalez (il centrocampista spagnolo è impiegato col contagocce per via di una pubalgia), ma è stato raggiunto dai padroni di casa grazie alla rete dell’ex Pierpaoli. Nella ripresa Alma di nuovo avanti grazie ad una bella azione targata Serges (foto), il quale si conferma come un attaccante molto prolifico avendo segnato in entrambe le gare. Il Fano, in versione "linea verde", è partito con Tommasino in porta, Riggioni, Saponara e Mancini in difesa, Roberti e Pensalfini sulle fasce, Zingaretti, Gonzalez e Antonioni a centrocampo con Serges e Pazsinski davanti.

"Ho tenuto a riposo Mistura e Padovani e impiegato solo nel secondo tempo Brunetti – ha proseguito mister Scorsini – per non rischiare inutilmente. Vincere comunque fa sempre bene, ma sono cosciente che c’è ancora tanto da lavorare e soprattutto c’è da aspettare il completamento di questa rosa con l’arrivo degli over promessi". Senza di questi il Fano è destinato già in partenza alla retrocessione. Invece, senza l’arrivo di una risposta chiara l’Alma è destinata a non rivedere più neppure il suo mister il prossimo 16 agosto. Chissà che non arrivi per tempo la soluzione, in questa strana e tribolata estate granata.

sil.cla.