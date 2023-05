"Fano, Mosconi e quattro rinforzi per la C"

L’Alma prepara l’ultima trasferta del campionato in quel di Notaresco. L’amichevole col Gubbio di giovedì ha evidenziato il buono stato di forma dei granata che si sono ben comportati contro i più quotati avversari di categoria superiore, anch’essi impegnati nei playoff, confermando così che il quarto posto in classifica, ormai consolidato, non è venuto per caso, ma è il frutto di un lavoro iniziato ormai un anno fa. Con il vicepresidente del club granata Adriano Mattucci proviamo a tracciare un primo consuntivo.

Mattucci, manca solo una partita alla fine del campionato, peraltro ininfluente per la classifica. Quale giudizio possiamo dare su questa annata?

"Siamo contenti, anche se personalmente dico che si poteva fare di più. Se non sbagliavamo quelle otto, nove partite, potevamo avere quei dieci, nove punti in più e a quest’ora lottare per la promozione. Comunque siamo stati bravi a rimediare. Il rammarico è che non c’è stata la squadra ammazza-campionato, il Pineto non l’abbiamo battuto due volte e il Senigallia è decisamente più forte del Pineto, per cui dico che anche noi potevamo essere lì a lottare fino alla fine".

Ora i playoff che però servono fino a un certo punto…

"Certo, sono contento. Li faremo bene perché il mister e i ragazzi se lo meritano. Al di là di tutte le chiacchiere che vengono fatte a Fano".

Però oltre alla chiacchiere sono pure successi certi fatti…

"E allora le dico i fatti. La squadra, questa squadra, è stata fatta dal presidente Russo e da mister Mosconi. Basta chiedere ai testimoni, cioè ai giocatori stessi. Se il riferimento era a Rino D’Agnelli dico che il suo ruolo non era quello di svolgere la funzione del direttore sportivo. Chi ha portato lui? Bamba. Se stava al suo posto, poteva benissimo finire il campionato".

E la trattativa sulla vendita del Fano?

"Io dico una cosa molto semplice: è chi vende che fa il prezzo. Giusto? Non qualcun altro. Poi spetta all’altro, al compratore, se accettare o meno. Veniamo al Fano: se il presidente Russo dovesse trovare uno serio, con i soldi, disposto ad investire, allora ci penserebbe. Di sicuro però non ci sarebbe motivo per svendere. Per fare cosa poi? Comprare un’altra società? Tanto vale tenere il Fano con la speranza di avere vicino la città, i tifosi, la politica locale...".

Quindi su quali basi si può guardare al futuro del Fano?

"Innanzitutto va rinnovato subito il contratto a mister Mosconi. Direi di più. Per me si merita un accordo di due anni. Poi bisognerebbe fare 3 o 4 innesti importanti per provare a vincere il campionato. La cosa più bella di quest’anno è il gruppo, per cui tutti i grandi meritano di essere riconfermati. A partire da Padovani e Broso. Poi se qualcuno dovesse avere qualche richiesta dalla serie C, non saremo certamente noi a fermare il ragazzo. Ma il gruppo c’è, come pure il settore giovanile dal quale tireremo fuori i prossimi under". Parole che gettano un fascio di luce sui programmi del club e che se dovessero trovare attuazione potrebbero fare venire l’appetito ai tifosi fanesi che avevano chiesto esattamente questo: un programma di crescita per provare a tornare nel campionato che Fano merita, la serie C.

Silvano Clappis