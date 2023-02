Fano, non è uno scherzo: questi punti pesano

Si gioca oggi (14,30) al "Mancini" l’anticipo di campionato tra Alma e Porto d’Ascoli a causa della concomitanza con la sfilata di carnevale in programma domani a Fano. Si affrontano la sesta (gli ascolani) e la settima (i granata) in classifica in uno scontro che però ha molto valore in termine di lotta per evitare la retrocessione. Il Porto d’Ascoli è alla seconda stagione in D, guadagnata per la prima volta nella sua storia due anni fa. Entrambe hanno lo stesso obiettivo (salvarsi prima) ed entrambe vengono da sconfitte e dunque in palio ci sono punti pesanti. "Fino a due domeniche fa, prima delle due sconfitte consecutive – dice mister Andrea Mosconi – loro pensavano in grande. E comunque fuori casa nelle ultime quattro giornate non hanno subito gol. Il Porto d’Ascoli è una squadra temibile e complicata da affrontare, gioca in un modo diverso da noi, si affidano alle ripartenze e fanno densità dietro. Noi dovremo essere bravi a creare superiorità numerica nella loro metà campo e ne vincere i duelli uno contro uno". Per restare sempre in casa granata la novità più grossa è rappresentata dal rientro di Capezzani dopo le tre giornate di squalifica rimediate nel disgraziato match col Nuova Florida, il che mette mister Mosconi nella condizione di poter scegliere gli uomini. I ballottaggi sono diversi, sia a centrocampo che in attacco, anche se il numero dei fuoriquota limita come sempre un po’ le mosse. "Abbiamo diverse cartucce da sparare nell’arco dei 90’, per cui vediamo – prosegue ancora il tecnico dei granata – comunque è già importante per un allenatore poter scegliere. Diaspiace per chi non posso chiamare in causa perché sottoquota o per età anagrafica. Conto però di portare tutti gli over, perché col recupero di Capezzani siamo tutti". Ad eccezione di Padovani, ovviamente. All’andata finì con un rotondo 2-0 in favore degli "orange", una sconfitta che il Fano vuole assolutamente vendicare.

Così in campo, stadio "Raffaele Mancini" ore 14,30

ALMA JUVE (3-5-2): Bizzini; Bonacchi, Schiaroli, Tomassini; Roberti, Niang, Urbinati, Nappo, Capezzani; Serges, Broso. A disp. Tommasino, Allegrucci, Mistura, Nappello, Zanni, Zingaretti, Drolé, Cecconi, Brunetti. All. Mosconi.

PORTO D’ASCOLI (4-2-3-1): Testa; Zoboletti, Sensi, Rovinelli, Pasqualini; Pietropaolo, Rossi; Verdesi Napolano, Battista; Spagna. A disp. Finori, Passalacqua, Parolisi, Petrini, D’Alessandro, Clerici, Sowe, Buonavoglia, Rossi. All. Ciampelli.

Arbitro: Jules Tona Mbei di Cuneo, assistenti Doriana Lo Calio di Seregno e Eusebiu Nechita di Lecco.

Silvano Clappis