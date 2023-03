"Fano, ora sfrutta l’onda lunga dei successi"

Alma Juventus in serie positiva da quattro giornate – tre vittorie e un pareggio – e con tutte le intenzioni di voler continuare su questa strada anche a Vastogiardi, piccolo comune (poco più di 600 abitanti) del Sannio in provincia di Isernia. A spronare i granata, Lorenzo Schiaroli arcigno difensore di 24 anni che riveste i galloni di capitano o vice-capitano a seconda delle occasioni. Con 24 presenze e 2 reti, Schiaroli è uno degli elementi che è stato più presente in questa stagione.

Schiaroli, la vittoria domenica scorsa contro il Matese vi ha messo la salvezza in tasca…

"Così dicono, io non guardo mai a questi calcoli. Se è così ci sarà tutto da guadagnare in questo finale di campionato. Emotivamente con il Matese è stata una bella gara: finire sotto e poi riuscire a ribaltarla non è stato per niente facile. Anche perché loro sono una bella squadra, c’è poco da dire".

Adesso vi tocca una lunga trasferta a Vastogirardi, una formazione che all’andata al "Mancini" vi ha messo parecchio in difficoltà imponendovi l’1-1...

"Mi ricordo che abbiamo sofferto abbastanza. Noi abbiamo un nostro modo di giocare: se non riesci a vincere nell’uno contro uno poi finiamo per soffrire troppo. Stavolta dovremo stare ancora più concentrati. Anche perché giocano su un campo in sintetico, e a differenza di noi sono abituati...".

La classifica, il Vastogirardi è 11° con 35 punti, 7 in meno del Fano, non rende merito all’avversario, non crede?

"Vero. Hanno un loro modo di giocare, si muovono tanto e sono bravi tecnicamente. Per cui sul loro campo bisognerà stare molto attenti".

Il Fano però ultimamente sta giocando bene, che momento è per voi?

"Ottimo, stiamo ottenendo dei buoni risultati. E più vinci più prendi fiducia in te stesso e tutto ti viene più meglio, a cominciare dalle giocate che fai in campo e dalla voglia che ci metti in più".

I playoff?

"Ovviamente noi ci proviamo, anche se non sarà semplice finire tra le quattro squadre che si giocheranno i playoff. Comunque direi che sarebbe un fatto altamente positivo per tutti, a cominciare dalla società, ma anche per noi giocatori e per gli stessi tifosi fanesi. Una gran bella soddisfazione se pensiamo da dove siamo partiti".

Le ultime. Intanto la squadra prosegue la preparazione con l’obiettivo di recuperare gli acciaccati. Per chiudere: i tifosi granata che vorranno sobbarcarsi la faticosa trasferta fino a Vastogirardi, quasi 350 chilometri, potranno acquistare il biglietto d’ingresso direttamente al botteghino dello stadio "F. Di Tella" dalle ore 13,30 di domenica.

sil.cla.