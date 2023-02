Fano perde Schiaroli, Mosconi conferma Zanni: "Chi si fa trovare pronto con me gioca"

Contro il Roma City l’Alma dovrà fare a meno di Schiaroli che è stato squalificato per una giornata. Il difensore centrale di Isola del Piano aveva rimediato un giallo domenica scorsa nel match contro il Porto d’Ascoli e siccome era già diffidato, si è visto comminare dal Giudice sportiva la giornata di squalifica. Anche Niang salterà probabilmente la trasferta di Roma. C’è Zanni. "Non mi sono mai lamentato quando mi mancavano 3 o 4 giocatori – ha detto il tecnico dell’Alma – per cui adesso Zanni sta facendo molto bene, è un giocatore importantissimo in quanto è l’unico che ci dà qualche strappo. È bello che quando li chiami si fanno trovare pronti ed io di questo tengo conto. Sono come un padre di famiglia che quando uno si comporta bene li ripago e questi sono i comportamenti giusti da tenere". Mister Mosconi guarda con fiducia anche al recupero di Padovani, i cui tempi però sono ancora lunghi. "Padovani ha ripreso a correre – ha confermato l’allenatore granata – e sembra essere un po’ più avanti con i tempi. Se riusciamo a fare un miracolo in cinque, cinque mesi e mezzo a recuperarlo sarebbe una grande cosa. Lui per noi è come ‘Ibra’, è in grado di ribaltare l’azione da difensiva a offensiva. Però adesso tutta la squadra in questo momento sta facendo bene per cui dobbiamo il nostro obiettivo è quello di fare punti su punti".

A cominciare dalla trasferta di domenica a Roma contro il Roma City. La società ha ottenuto il posticipo di mezzora per cui la gara inizierà alle 15. Una richiesta dettata anche dal fatto che il Fano affronterà la trasferta nella capitale nella stessa giornata di domenica e non il sabato come invece era successo per contro il Trastevere Calcio. Una scelta, quella di andare a Roma in giornata, che certamente non farà bene alle gambe dei giocatori costretti a partire presto e a stare quattro ore in pullman prima di scendere in campo.

Recupero. Ieri si è giocato il recupero Vastese Porto d’Ascoli finito 0-0. Con il pareggio il Porto d’Ascoli ha raggiunto il Fano in classifica e la Vastese il Roma City.

Classifica: Pineto 49, Vigor Senigallia 43, Trastevere Calcio 38, Cynthialbalonga 35, Matese 34, Alma Juve Fano e Porto d’Ascoli 32, Avezzano 30, Chieti 29, Nuova Florida 27, Vastogirardi* 26, Samb* e Montegiorgio 25, Roma City e Vastese 24, Notaresco 21, Termoli 20, Tolentino 15. Vastogirardi e Tolentino una partita in meno. Vastogirardi e Samb penalizzate di 1 punto.

Sil.cla.