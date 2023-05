Fano, playoff allucinanti con l’incubo Russo

Chi potrà mettere pace tra il presidente dell’Alma Mario Alessandro Russo e i tifosi granata della Curva, quelli organizzati dai club, tanto per capirci? Dopo lo striscione esposto a Notaresco inneggiante all’ex direttore sportivo D’Agnelli che ha fatto molto arrabbiare il patron dell’Alma, "l’esclation" sembra abbia finito per coinvolgere anche la squadra che ieri ha ripreso la preparazione in vista della finale playoff in programma domenica contro la Vigor Senigallia. Il vicepresidente Adriano Mattucci, il quale ha definito piuttosto nero l’umore del presidente Russo, il quale al contrario di altre trasferte, non ha assistito di persona domenica scorsa a Roma alla vittoria dei ragazzi di Mosconi, avrebbe fatto intendere che ci sarebbero ancora tutti i margini per una ricomposizione della frattura tra l’imprenditore casertano e i tifosi più appassionati alle sorti della società granata. Difficile però in questo momento ipotizzare chi potrebbe essere il personaggio in grado di lavorare per ristabilire rapporti incrinati che altrimenti rischiano di rovinare una stagione del Fano che dal punto di vista sportivo è assolutamente da incorniciare, con la squadra che è arrivata all’atto finale dei playoff dopo una straordinaria rincorsa nel girone di ritorno.

"Noi come Club Forza Alma abbiamo già organizzato l’incontro all’inizio del marzo scorso" dice il rappresentante Luca Navacchia, l’incontro che servì a fare chiarezza sulle uscite di alcuni dirigenti dalla società di via Toscanini. Come a dire che adesso bisogna che ci pensi qualcun altro. Già in quella occasione il presidente Mario Russo aveva messo in chiaro che in qualità di proprietario dell’Alma le scelte societarie spettavano solo a lui. Come è giusto che sia. E in una delle ultime interviste, a fine aprile, lo stesso Russo si era augurato un maggiore entusiasmo della piazza in vista dei playoff, un rinnovato entusiasmo che avrebbe anche potuto portare "a qualcosa di più importante per il prossimo anno".

Lo striscione di Notaresco, evidentemente, ha molto indispettito il presidente Russo, il quale non si aspettava dai tifosi granata una simile presa di posizione così eclatante. Tanto che sono tornate fuori negli ultimi tempi le voci di cessione della società granata e la possibilità del presidente Mario Russo di andare a fare calcio in altre piazze, magari dove la sua presenza sarebbe richiesta anche con una certa insistenza. Di fronte a questa eventualità, una settimana fa, i Panthers Fano ‘77 avevano chiesto, in un comunicato, al presidente del Fano Mario Russo di far conoscere le sue intenzioni, e cioè se vendere oppure restare in sella per confermare questo gruppo di giocatori e lo staff tecnico che ha regalato quest’anno numerose soddisfazioni. Bisognerà ora vedere cosa deciderà il presidente Russo una volta conclusa la stagione agonistica, dopo cioè la finale playoff di Senigallia. Le sorti future dell’Alma Juventus Fano dipendono solamente da lui.

Silvano Clappis