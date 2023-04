Fano, pronto il progetto per la gradinata

Il Comune di Fano ha pronto il progetto di ristrutturazione della parte della Gradinata dello stadio "Mancini" che oggi è dichiarata inagibile e che tante polemiche ha suscitato tra i tifosi finora. La conferma viene dal vicesindaco Cristian Fanesi, dopo che nel 2022 l’Amministrazione comunale di Fano aveva affidato l’incarico all’ingegner Diego Talozzi di Urbania. È assai probabile che anche per questa parte del settore Gradinata, da riservare ai tifosi fanesi, si segua quanto è stato già fatto per la realizzazione del Settore Ospiti, con il recupero della struttura in verticale e la messa a nuovo dei gradoni orizzontali sui quali poi, all’occorrenza, si potrebbero installare anche i seggiolini.

Insomma, non si farebbe altro che proseguire nella ristrutturazione completa e uniforme di tutto il settore opposto a quello della Tribuna Centrale che adesso versa in uno stato di completo abbandono. Con innegabili riflessi negativi sull’immagine complessiva del glorioso stadio "Raffaele Mancini". Una volta approvato il progetto l’Amministrazione comunale dovrà poi trovare i fondi per finanziare l’intervento e qui si ritorna… indietro di un anno. A quando cioè si era discusso con la società Alma Juventus Fano se fosse prioritario finire di sistemare lo stadio oppure destinare le risorse, allora stanziate nel bilancio 2022, alla realizzazione di un campo in sintetico per gli allenamenti nell’ex campo dei Militari di viale Piceno.

La società di via Toscanini aveva all’epoca optato per la creazione di un centro sportivo, da allestire con il concorso finanziario di entrambi, ma come è noto ormai a tutti i tifosi, quel progetto ha avuto un iter burocratico piuttosto complicato arrivando al termine solo dopo le integrazioni di documenti richiesti dalla Conferenza dei servizi del Comune di Fano che il Fano dovrebbe aver mandato. Per cui di nuovo si dovrà scegliere cosa privilegiare, visto che è impensabile che si possa fare contemporaneamente il nuovo centro sportivo e il completamento del settore Gradinata. È probabile che tutto ciò sarà ancora materia di discussione a campionato finito, mentre oggi l’Alma è concentrata sul penultimo impegno casalingo contro il Montegiorgio.

Tifosi e biglietti. La società granata ha già annunciato che i biglietti sono in vendita nei rivenditori autorizzati: Bar Giolla in via Castelfidardo 6, Prodi Sporti in viale Piceno 14, Bar Polvere di Caffè in via Bellandra 138, Palestra MiVida in viale Dante Alighieri 152 e Stazione di Servizio Q8 in viale Pertini, mentre i botteghini dello stadio "Mancini" domenica saranno aperti dalle ore 13 alle ore 15.

sil.cla.