Fano scalda i motori per la nuova stagione

Ha effettuato la sua prima uscita lo scorso weekend il Fano Baseball ’94 anche per questa nuova annata di B condotto da un duo tecnico costituito dal veterano della panchina Rodolfo Furiassi e da Rumardo Rodriguez. Il gruppo ai loro ordini ha un’età media persino inferiore rispetto alla già giovane rosa della passata stagione, che vide la formazione del presidente Antonio Vallieri salvarsi meritatamente ai playout proprio a scapito di quella Junior Rimini Pirati appena affrontata i giorni scorsi in amichevole in Romagna. Dal club riminese gli arancioneri hanno peraltro prelevato quattro ragazzi chiamati a rimpolpare l’organico a disposizione di Furiassi e Rodriguez, assottigliatosi di seguito al ritiro dall’attività agonistica di alcuni giocatori che hanno scritto diverse ed importanti pagine della storia della società fanese. Quest’ultima continua a portare avanti una proficua collaborazione a livello giovanile col Pesaro Baseball, dal quale proviene però pure un elemento della prima squadra del Fano Baseball ’94. Una partnership, quella coi cugini pesaresi, che, non senza comunque un significativo sforzo societario, consentirà di partecipare alle categorie Under 12, Under 15 e Under 18. Domenica prossima, 2 aprile, è frattanto in agenda un duplice test sempre sul diamante della Junior Rimini Pirati in preparazione dell’esordio nel campionato di B 2023, fissato per il 16 aprile sul campo dei Torre Pedrera Falcons. Le altre avversarie degli arancioneri nel girone C nazionale saranno Rimini ’86, Mediolanum New Rimini, Cupra, Le Pantere Potenza Picena, Fovea Embers Foggia e Porto Sant’Elpidio.

b.t.