Fano scopre Schiaroli goleador: "Magnifico"

In tutte le squadre dove finora aveva militato Lorenzo Schiaroli, 24 anni, difensore centrale, ha sempre segnato. Nel Fano c’è riuscito contro la Vastese. Il suo gol di testa su calcio d’angolo al 28’ del primo tempo ha messo in discesa il match per i granata e regalato una personale soddisfazione al giocatore per il magnifico gol segnato. "Era ora, lo aspettavo da tanto tempo. C’ero andato vicino finora direi in cinque o sei occasioni – ha sottolineato Schiaroli (foto con Broso – e questa volta è stato un gol molto incisivo perché ci ha agevolato l’andamento della gara". Alla fine è arrivata una vittoria di misura, perché dopo il raddoppio dell’Alma, la Vastese ha accorciato le distanze e premuto fino alla fine. "Ovviamente se non la chiudi – ha proseguito il difensore granata riferendosi al terzo gol mancato dall’Alma – poi rischi tanto perché ci sono anche gli avversari. Comunque siamo stato bravi a tener duro fino alla fine e a non fargli fare il secondo gol". Domenica si va a Termoli, imbattuta da quattro giornate. "Di sicuro – aggiunge ancora Lorenzo Schiaroli – sarà un’altra battaglia come è stata quella con la Vastese. Cercheremo di dare il massimo anche a Termoli come abbiamo sempre fatto finora". Anche se gli avversari sono al momento in terz’ultima posizione in classifica, l’impregno non è da prendere sotto gamba. Domenica scorsa il Termoli ha superato in casa l’Avezzano per 1-0 grazie ad una rete nel primo tempo di Lorusso difesa poi con i denti in nove contro undici per le espulsioni di Caiazza e dello stesso Lorusso. I due sono stati squalificati per una giornata e dunque non ci saranno contro il Fano. In casa granata le uniche preoccupazioni riguardano invece il recupero di Ousmane Niang che ha saltato le ultime tre gare per un problema muscolare. Il centrocampista senegalese dovrebbe comunque far parte della trasferta. E a proposito di trasferta per la seconda volta consecutiva il Fano partirà per Termoli domenica mattina, il giorno stesso della gara cioè. Un viaggio in pullman di circa quattro ore, come è stato quello di Roma di due settimane fa contro il Roma City che non agevolerà sicuramente le condizioni dei giocatori. Invece per i tifosi granata che vorranno seguire la squadra anche in questa trasferta molisana sarà possibile acquistare il proprio biglietto di ingresso direttamente al botteghino dello stadio "G. Cannarsa" dalle ore 13,45 di domenica al prezzo di 10 euro per il settore Distinti Ospiti.

s.c.