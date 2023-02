Fano si consola con i baby "Roberti e Allegrucci ok"

Per la seconda volta il Fano torna da Roma a mani vuote. Prima la sconfitta col Trastevere (2-1) e domenica scorsa quella ancora più pesante contro un Roma City (2-0) che ha fatto davvero poco per meritarsi la vittoria. Alma dunque beffata, anche se i granata ci hanno messo del loro per incappare in questa battuta d’arresto che non ci voleva proprio dato il momento "topico" del campionato, come aveva sottolineato alla vigilia lo stesso mister Mosconi. Concetti sottolineati dal direttore sportivo dell’Alma Rino D’Agnelli.

D’Agnelli possiamo dire che quella contro il Roma City è una sconfitta che brucia?

"Beh, certamente, visto che è stata decisa da un solo episodio. La partita sostanzialmente si era indirizzata fin dall’inizio verso il pareggio e tale è sembrata essere per tutto il resto della gara, considerato anche il fatto che ho visto sempre le difese prevalere sui rispettivi attacchi. Poi ad un certo punto ci sono stati due episodi determinanti. Prima Broso da cinque metri non è riuscito a metterla dentro, tutto solo, ma ha calciato il pallone alto sopra la traversa, poi 10 minuti dopo il loro esterno ha trovato il colpo giusto di testa nonostante ci fossero due giocatori nostri che per saltare, forse si sono ostacolati tra loro. Praticamente tutta la partita si è decisa lì. Purtroppo per noi, dico".

Perché?

"Perché nei 20 minuti abbondanti che rimanevano ancora da giocare il Fano non si è visto. È mancata cioè la reazione, quella reazione che invece c’era stata due settimane prima contro il Trastevere che sul 2-0 per loro ci aveva consentito di riaprire la partita. Contro il Roma City questo, purtroppo, non c’è stato. Ed anche i cambi non hanno inciso per niente".

Eppure sono entrati titolari come Capezzani, Severini, Nappello…

"Evidentemente qualcosa non ha funzionato".

Non c’è proprio niente da salvare in questa sconfitta?

"Volendo scendere nei dettagli potrei dire che Allegrucci ha fatto una gran partita, per uno che non gioca con continuità, poi devo dire che Roberti è un ragazzino che sta confermando tutte le sue qualità tecniche e infine che abbiamo visto all’opera per la prima volta anche l’under Carrà che non mi è dispiaciuto nella mezzora in cui ha giocato".

La sconfitta ha rimesso l’Alma nella condizione di dover sfruttare al meglio adesso il prossimo incontro casalingo, sabato al "Mancini" contro la Vastese, altra formazione che lotta per la salvezza…

"Per forza. Dobbiamo puntare alla vittoria. Lo dobbiamo fare contro una squadra bisognosa di punti e che ora è guidata da un allenatore (il fanese Cornacchini, ndr) che purtroppo ci conosce assai bene da vicino".

Squalifica. Ieri il giudice sportivo ha squalificato Giovanni Nappo per una giornata.

Silvano Clappis