"Fano, splendido lavoro E i playoff hanno un senso"

L’Alma Juve Fano si gioca domenica a Roma con il CyntiaAlbalonga, una fetta di playoff: l’obiettivo è tenere a distanza i rivali e centrare la migliore posizione, coronando una stagione di contenuti, in cui, oltre alla valorizzazione dei giovani, si è costruito per il presente e per il futuro

Roberto Canestrari, ex dirigente del Fano, come giudica questa stagione granata?

"Molto buona. Il Fano anche precedentemente aveva lavorato bene con i giovani, avevamo fatto un discorso interessante nella gestione Gabellini puntando sul settore giovanile, per qualche anno, disputando anche campionati nazionali. L’attuale dirigenza ha proseguito questo cammino virtuoso e la nostra tradizione e sotto questo aspetto ha il grande merito di averci creduto. Bisogna dire bravi a questi dirigenti e a questi tecnici. Far giocare giovani e specie fanesi vuol dire coinvolgere i tifosi e abbassare i costi. E’ la politica giusta per il futuro"

Il tecnico Mosconi ha dato identità alla squadra, richiamandola al senso di appartenenza: quanto conta questo in un campionato come la serie D?

"Mosconi ha lavorato bene, ma vorrei citare anche il fratello Mauro che ha giocato nella Vis e che è suo principale collaboratore. Hanno creato un ambiente coinvolgendo tifosi. Mosconi è un tecnico che pretende il massimo e che lavora sullo spirito di appartenenza. A livello societario qualche pecca ci può essere stata, so di screzi, ho visto storici fanesi che erano entrati a far parte di questo club, grandi appassionati, che se ne sono andati a metà campionato. Evidentemente c’è stato qualcosa che non è andato, ma mister Mosconi e i suoi fratelli hanno comunque fatto un grandissimo lavoro specie a livello di mentalità, trasmettendo principi come l’attaccamento alla maglia che è molto importante"

Cosa significano i playoff per una piazza come Fano?

"Sono un bell’obiettivo, vuol dire che hai disputato un buon campionato e che puoi provare a vincere fino alla fine. In queste categorie le ultime partite sono spesso povere di significato. I playoff possono dare invece un senso alla stagione: magari non la serie C, ma la soddisfazione di dire che si è arrivati bene fino in fondo. Per Fano ciò significa classificarsi tra le prime, ed era credo l’obiettivo che in fondo ci si erano prefissati: provare a fare bene valorizzando i giovani"

Il Fano tornerà in serie C?

"Fatico a rispondere a questa domanda, vedo sempre meno appassionati locali, ci vogliono potenzialità finanziarie e a Fano forse queste mancano. Mi piacerebbe, la C è la categoria che la città e i tifosi meritano, ma non vedo grandi prospettive per ora con gente del posto e resto un pochino scettico su gente che viene da fuori. Fano ha disputato tante stagioni bellissime con dirigenti locali, con presidenti del posto che hanno scritto pagine importanti. Ciò non toglie che questo possa accadere anche ora, ma consentitemi di avere qualche riserva. Ovvio, spero di sbagliarmi e auguro al Fano di salire subito"

d.e.