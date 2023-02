Fano sul disco volante

Non solo calcio, volley e tennis. Si sta facendo spazio tra i giovani un nuovo sport e Fano è il centro delle Marche per questa disciplina. L’ultimate frisbee è uno sport di squadra giocato con un disco del peso di 175 grammi. Lo scopo del gioco è segnare punti passando il disco all’interno dell’area di meta avversaria. I giocatori non possono muoversi, se non sul proprio piede perno, mentre sono in possesso del disco. L’Ultimate Frisbee Fano Association è pronta ad affrontare con le sue formazioni ben quattro campionati federali. Le prime a scendere in campo nel weekend del 18-19 marzo saranno Women Serie B ed Open Serie C, mentre nel successivo toccherà alla Open Serie A ed infine il 23 aprile sarà la volta dell’Under 17. La Women Serie B, che ha come allenatori Giacomo Gasparoli e Chiara Bettini (team manager Annalisa Rossini), in quei due giorni disputerà altrettante tappe, dopodiché il 29 e 30 aprile sarà impegnata nella terza ed il 27 e 28 maggio nelle finali.