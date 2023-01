Fano sul mercato degli under a tutto campo

Alla ripresa degli allenamenti ieri pomeriggio dopo le feste di Capodanno giro di tamponi per tutti. Mister Mosconi ha potuto così iniziare la seduta con quasi tutta la truppa a sua disposizione ad eccezione dei soliti Capezzani e Broso. L’ex centrocampista del Tolentino, comunque, presentatosi regolarmente, ha svolto un lavoro differenziato rispetto ai compagni per non sforzare la caviglia, mentre capitano Broso è ancora alle prese con i dolori al torace in seguito al colpo ricevuto il 12 dicembre scorso nel match di campionato contro il Cynthialbalonga. L’attaccante calabrese, che in quella partita è dovuto uscire dopo 27’ di gioco, ha poi saltato anche gli ultimi due incontri di chiusura del girone d’andata contro Chieti e Notaresco. Oggi invece il raduno è fissato per le 10 di questa mattina al campo dei Militari di viale Piceno. Sul fronte del mercato il Fano sta seguendo diversi under nei tre reparti, ma non arriveranno dalla Vis Pesaro che ha giocatori giovani in quantità ma che non vuole farli scendere in serie D.

In vista della ripresa del campionato e l’Alma comincia già a pensare al Team Nuova Florida che sarà il prossimo avversario di scena al "Mancini" domenica. La squadra romana, partita con grandi ambizioni, si trova in classifica sotto il Fano di tre punti. Tanto che il direttore generale del club biancorosso Danilo Pizi durante queste feste è stato piuttosto duro con la squadra. "Non posso negare il fatto che vedendo la classifica al termine del girone d’andata sono amareggiato, si sono fatti molti sacrifici e sicuramente anche qualche errore da parte mia con un pizzico di presunzione, venendo dalla stagione stratosferica dell’anno scorso. Finiamo questo primo giro consapevoli che d’ora in poi non possiamo più permetterci errori, ci può stare la sconfitta solo se l’avversario è più forte, non si deve più regalare nulla a nessuno, pretendo dai ragazzi rispetto per la maglia e concentrazione, questa isola felice rimarrà tale a patto che tutti dimostrino di poterne far parte, di strizzare la maglia bagnata dopo i 90 minuti. Spero che questo messaggio – ha concluso il massimo dirigente del Nuova Florida – faccia sì che i ragazzi facciano un bagno di umiltà e si rendano conto che il Nuova Florida è vero è un isola felice ma c’è bisogno di carattere e di distinguere il momento dello scherzare da quello di essere professionisti. Questa sosta deve far riflettere per poi cominciare il nuovo anno con i giusti stimoli".

s.c.