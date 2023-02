Fano, tanto di Nappello: in campo c’è l’assist man

Umberto Nappello è salito in cattedra in queste ultime giornate. Dapprima un gol stratosferico su punizione a Pineto, che ha messo in pratica la capolista ko, poi domenica contro il Porto d’Ascoli si è ripetuto con un paio di assist per Broso, il primo dei quali su angolo ha permesso al centravanti granata di esibirsi in una girata al volo che ha lasciato tutti stupefatti.

Nappello possiamo dire che stai diventando il principe dei rifinitori in casa granata?

"Beh, principe delle rifiniture proprio no, però diciamo che ho determinate caratteristiche come mettere la palla, fare assist, calciare le palle inattive, tutte cose che poi alla fine ti sbloccano la partita. Come si è visto".

Non era facile visto che in queste ultime domeniche avete incontrato squadre di vertice che avete regolarmente battuto. Peccato solo per la trasferta di Roma contro il Trastevere...

"Domenica siamo stati bravi e fortunati contro una squadra tosta e di esperienza come il Porto d’Ascoli, abbiamo sfruttato bene il vantaggio non concedendo poi molto. Il calcio si sa è davvero strano. A Trastevere noi sbagliamo un gol di un centimetro e loro sul primo angolo segnano, domenica il Porto d’Ascoli ha battuto 12 calci d’angolo e non è riuscito a fare niente. Le partite si indirizzano in un senso o nell’altro anche per certi piccoli episodi".

Mister Mosconi prima aveva messo Serges davanti in coppia con Broso, ultimamente ci giochi tu...

"Da due partite giochiamo così, con io che tendo ad abbassarmi e faccio da spalla a Broso. Diciamo che questa è una posizione in campo che mi piace".

Tre vittorie nelle ultime quattro gare, dove vuole arrivare questo Fano?

"Il Fano di oggi è un Fano bello e spensierato, oltre ad essere un gruppo forte. Abbiamo la caratteristica di andare su ogni campo per imporre il nostro gioco. Per cui dico che se continuiamo a giocare con spensieratezza e rimaniamo uniti possiamo toglierci delle soddisfazioni. Non ci poniamo limiti, insomma".

Arrivi per la prima volta a Fano, a 31 anni....

"Non è sempre facile trovare una piazza prestigiosa come quella di Fano, lo dico io che ho girato parecchio in questa categoria e Fano non è stata per me una sorpresa perché è una società che ha giocato anche a più alti livelli, per cui mi trovo alla grande sia col mister che con la squadra".

E per il futuro quali traguardi?

"Il mio obiettivo adesso è di cercare di fare il meglio possibile quest’anno per continuare a fare parte del progetto della società anche per il futuro".

Le ultime. Ieri pomeriggio l’Alma ha ripreso la preparazione settimanale allenandosi alla Trave. Oggi si gioca il recupero Vastese-Porto d’Ascoli (ore 14,30) che era stato rinviato per neve. Silvano Clappis