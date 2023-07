Fano: Tifosi increduli. Una decisione difficile da digerire

La prima reazione è di incredulità. Che botta! Farsi soffiare dalla Casertana la Serie C che era ormai data per scontata dopo che si era balzati in testa, dal terzo posto per la rinuncia delle prime due, è una decisione difficile da digerire. Specie un tifoso che ha fatto dei colori granata una delle ragioni di vita. Sapere di aver trovato come per incanto – la bravura di un mister come Mosconi, l’impresa di una squadra che ha chiuso ogni oltre aspettativa – la strada del riscatto dopo aver patito a lungo in questi ultimi anni, di poter riagguantare la C in modo del tutto imprevedibile all’inizio di stagione (chi ci avrebbe scommesso?) e poi vedersela sfilare proprio a pochi centimetri dal traguardo è una di quelle mazzate dalle quale sarà difficile riprendersi in breve tempo. Poi c’è la delusione. Per la seconda volta consecutiva il Fano fa domanda di essere ripescato e in entrambe le volte viene bocciato. Una coincidenza? O una serie di errori che si ripetono di anno in anno? È possibile che si sbagli sempre e solo a Fano? Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico, verrebbe da dire. Inutile dire che anche quest’ultima occasione persa non fa altro che aumentare la frustrazione e l’avvilimento tra gli sportivi granata. Proprio quando sembrava che si stesse imboccando una strada giusta, una strada dove poter prendersi ogni tanto, mica sempre, almeno qualche soddisfazione. Invece di nuovo l’Alma ripiombata nell’inferno, ricacciata indietro come un’appestata, come una non meritevole di stare nei tavoli che contano. Si avverte il senso di fallimento, di aver gettato alle ortiche tutto quanto di buono era stato fatto in questi ultimi mesi. L’ultimo sentimento è la rabbia, nel senso di impotenza.

s. c.