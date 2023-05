Fano, troppi infortuni Sfuma il sogno della B

E’ con una onorevole resa che è calato il sipario sulla stagione della Essepigi Fano Rugby, comunque da applausi anche nella Fase Interregionale Promozione di C1. I playoff per la B si sono chiusi col 17-34 casalingo contro il Pieve di Cento. "Sinceramente non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, perché sono stati in partita quasi fino alla fine nonostante le ulteriori problematiche che si sono aggiunte a quelle degli ultimi mesi – commenta il coach dei fanesi Walter Colaiacomo –. La gara con il Pieve è stata condizionata da nostri infortuni che ci hanno costretto a rivisitare più volte l’assetto in campo. Chi è stato chiamato in causa però ha dato tutto per cercare di sopperire a queste difficoltà, mantenendo il più possibile aperta una gara già di suo molto dura per il valore dell’avversario. E questa risposta da parte del gruppo ci fa ben sperare per il futuro". D’obbligo poi un consuntivo sulla poule promozione appena terminata per i rossoblù con un bilancio di tre vittorie ed undici sconfitte, preceduta da una regular season che aveva invece visto i rossoblù dominare nella propria zona territoriale. "Dal punto di vista dei risultati questa seconda fase è stata deludente – ammette lo stesso Colaiacomo –. Ci aspettavamo di portare a casa delle vittorie in più, che in diverse situazioni sono sfuggite veramente per un non nulla e che avremmo meritato considerando la mole di gioco prodotta".

b.t.