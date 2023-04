"Fano unito e forte, così può andare lontano"

Arrivato in punta di piedi nel mercato di riparazione di gennaio, Giuseppe Carrà, 21 anni, siciliano di Augusta, è rimasto in questi mesi un oggetto misterioso perché in campo con la maglia granata non si è visto quasi mai. Fino a giovedì 6 aprile scorso, fino a quando cioè nel deserto dello stadio "Riviera delle Palme" Giuseppe Carrà, entrato al 10’ della ripresa in sostituzione di Nappello, non fa partire un missile terra-aria da fuori area che s’infila alle spalle dello sorpreso portiere rossoblu Marone. È la rete che alla mezzora della ripresa accende la gara Samb-Fano, destinata a passare alla storia per la vittoria dei granata in casa rossoblu che non avveniva da ben 21 anni! Infatti al pareggio quasi immediato di Marras è poi arrivata la rete del successo firmata da Cecconi.

Carrà, è arrivato all’Alma tre mesi fa, ma i tifosi fanesi fino al gol segnato alla Samb praticamente non lo conoscevano…

"Eh si, purtroppo non ho mai giocato in casa, mentre fuori oltre che con la Samb sono entrato contro il Roma City".

Contento per questo gol storico nell’album dell’Alma Juventus Fano?

"Sicuramente. È stata una rete che ha aiutato la squadra nella ripresa a venire fuori e che ha galvanizzato un po’ tutti".

Come mai così poche presenze finora? Problemi fisici?

"No, no. Sto bene fisicamente. Penso che sia soltanto per scelte tattiche da parte del mister. Io ho sempre lavorato per farmi trovare pronto in ogni occasione, consapevole di mettermi ogni volta a disposizione della squadra. L’anno scorso avevo fatto 17 presenze in Serie C col Picerno e prima ancora ho fatto le giovanili con Atalanta e Spal".

Quest’anno aveva iniziato in Serie D al Città Sant’Agata, contento della scelta di Fano?

"Sì, anche se da quando sono arrivato non ho giocato molto. Però a Fano mi sto trovando bene perché c’è un bel gruppo, unito e forte".

La vittoria sulla Samb ha reso più concreti i playoff…

"Speriamo veramente di arrivarci. Dovremo dare il massimo in queste quattro partite ".

Magari anche con l’apporto di Carrà?

"Beh, io spero di giocare ancora in queste ultime partite. Ci terrei molto a contribuire in modo concreto al raggiungimento di questo traguardo che farà certamente contenti tutti, dalla società ai tifosi".

Per quanto riguarda il futuro, come se lo immagina Giuseppe Carrà?

"Questo adesso non lo so. Decideremo tutto a fine stagione insieme al mio procuratore. Io oggi sono del Fano e mi piacerebbe giocare con la maglia del Fano, ma una decisione definitiva su quello che sarà il mio futuro la si prenderà solo a campionato finito. Anzi dopo i playoff".

Silvano Clappis