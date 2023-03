Fano-Vigor è un derby per "Cuori granata"

Il Fano lancia la "Giornata dal cuore granata" in occasione del derby con la Vigor Senigallia in programma allo stadio "Mancini" domenica 2 aprile nella quale non saranno validi gli abbonamenti stagionali e tutti gli spettatori dovranno acquistare un biglietto. Quello con la Vigor Senigallia, infatti, può tranquillamente essere considerato per i granata il "match clou" di questo finale di stagione (mancano 6 partite) tra due squadre di vertice – occupano la seconda e la quinta posizione - che si giocano la posizione migliore per disputare i playoff. Logico quindi che la società di via Toscanini abbia scelto questo scontro diretto per proclamare la "Giornata Granata" sperando nell’afflusso dei tifosi fanesi richiamati da un derby che se non come quello con i cugini pesaresi è comunque particolarmente sentito. Nel comunicato dell’Alma Juventus, la società ha toccato le corde giuste per chiamare a raccolta i propri tifosi: "Nessun pretesto, nessun indugio, nessuna esitazione… è ora di esserci! Domenica 2 Aprile, in occasione del derby, dal sapore playoff, tra Alma Juventus Fano e Vigor Senigallia, si invitano tutti i tifosi e simpatizzanti a trasformare lo stadio Mancini in un’infuocata roccaforte per ribaltare la cocente sconfitta dell’andata, e spingere i nostri colori alla vittoria. Se vogliamo, tutti insieme con il nostro calore, potremo trasformare questo desiderio in una splendida realtà. Nulla sarà impossibile per i nostri gladiatori in campo, grazie all’incessante incoraggiamento dei nostri ineguagliabili supporters granata!".

All’andata fu un’autentica debacle per i granata, sconfitti sonoramente per 3-0, e questo match di ritorno rappresenta l’occasione giusta per ribaltare l’esito infausto dell’andata. Per questa con la proclamata "Giornata dal Cuore Granata" gli abbonamenti stagionali non saranno considerati validi ed ogni spettatore presente sugli spalti dovrà acquistare il biglietto per l’ingresso. La dirigenza granata sta anche valutando come poter affrontare il problema dell’affluenza dei tifosi ospiti nel caso in cui i tifosi senigalliesi dovessero superare le 500 unità che sono i posti riservati in Gradinata. Un problema non da poco considerate le condizioni del Mancini che resta uno stadio con criticità e chiaramente inadeguato e le cui pecche vengono ala luce in eventi partecipati come questo. Al tempo stesso la società fanese consiglia i propri tifosi di premunirsi per tempo del biglietto acquistandolo nei rivenditori autorizzati: Bar Giolla in via Castelfidardo 6, Prodi Sporti in viale Piceno 14, Bar Polvere di Caffè in via Bellandra 138, Palestra MiVida in viale Dante Alighieri 152 e Stazione di Servizio Q8 in viale Pertini.

sil.cla.