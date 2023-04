Fano vuole gettare il cuore oltre l’ostacolo

Il Chieti è matematicamente salvo, il Fano è matematicamente nei playoff. Lo scontro di domani al "Mancini" contro gli abruzzesi, potrà eventualmente servire ai granata per cercare di centrare l’impresa, alquanto disperata, in quanto si tratta di recuperare 4 punti in due partite, di arrivare al terzo posto che darebbe diritto a disputare il primo playoff in casa. Impresa, come detto, piuttosto difficile in quanto mentre al Fano toccherà vincere i restanti due incontri con Chieti e Notaresco in trasferta, al Trastevere che attualmente occupa la terza piazza (Trastevere 58, Fano 54 punti) basterà vincere l’ultima di campionato in casa contro un Porto d’Ascoli ormai fuori da tutto. Tornando al match di domani è molto probabile che l’Alma si troverà un Chieti piuttosto rilassato dopo la vittoria casalinga di domenica scorsa per 3-1 sul Termoli che ha decretato per i neroverdi la salvezza matematica.

"Godiamoci questa salvezza – ha detto il tecnico degli abruzzesi Mauro Chianese, subentrato a novembre a Corrado Cotta – che in tanti pensavano di non riuscire ad ottenere. Avrò fatto pure degli errori, ma spero anche di aver dato un po’ di soddisfazione a questo pubblico". Chianese, che questa settimana ha concesso un giorno in più di riposo ai suoi giocatori, ha ripercorso brevemente questa avventura terminata con la salvezza.

"A dicembre abbiamo cambiato 14 o 15 giocatori,– ha detto il tecnico del Chieti – prendendo gente che non giocava dalle altre parti, abbassando così l’età media che adesso è di circa 20 anni. É arrivata gente funzionale al mio progetto, anche se alcuni non adatti a questa maglia perché venivano da squadre dove non erano titolari, ma si sono subito messi con umiltà e sacrificio a dare il massimo e quando siamo andati in giro negli altri stadi abbiamo sempre onorato la maglia e dato dignità ad una città importante come Chieti". Se il Chieti l’obiettivo ce l’ha già in tasca, mister Mosconi, al contrario, non si accontenta. "Vogliamo essere i primi della classe nel girone di ritorno – ha detto il tecnico di Gualdo Tadino – per dimostrare che questa squadra ha dei valori importanti".

Dopo aver chiuso il girone di andata con 26 punti, l’Alma ha ottenuto finora nel girone di ritorno 25 punti ed ha ancora due gare a disposizione per migliorare la propria statistica. Sono piccole soddisfazioni che comunque verranno buone quando si tratterà anche di fare un bilancio definitivo della stagione in vista della prossima.

Tifosi. I biglietti per la partita di domani contro il Chieti, sono in vendita nei rivenditori autorizzati: Bar Giolla in via Castelfidardo 6, Prodi Sporti in viale Piceno 14, Bar Polvere di Caffè in via Bellandra 138, Palestra MiVida in viale Dante Alighieri 152 e Stazione di Servizio Q8 in viale Pertini, mentre i botteghini dello stadio "Mancini" domenica saranno aperti dalle ore 13 alle ore 15. La biglietteria riservata al settore ospiti rimarrà invece chiusa.

sil.cla.