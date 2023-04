Fantastica impresa del Lunano È campione per la prima volta

L’Under 19 del Lunano calcio per la prima volta nella sua storia ha vinto il titolo provinciale. Alla guida tecnica il duo Stefano Orazi e Manuel Uguccioni, in grado di valorizzare e rendere vincente una squadra composta da 29 ragazzi, tutti residenti nel Montefeltro (Lunano, Belforte all’Isauro, Sassocorvaro, Carpegna e Macerata Feltria) e nati tra il 2003 e il 2006. Il Lunano ha colto il successo finale dopo essere partito come outsider e lottando punto a punto con il Real Metauro, Vismara e Csi Delfino, ottenendo proprio con il Csi Delfino il pareggio utile per cogliere il primo posto. Una cavalcata vincente grazie ai 12 successi, i 6 pareggi e le solo 2 sconfitte. "Grande soddisfazione per un gruppo e una società che nel corso della stagione hanno dato tutto pur di centrare questo importante risultato – sottolinea mister Stefano Orazi – il prossimo anno per la prima volta nella sua storia il Lunano affronterà in virtù dell’attuale vittoria, il campionato della Juniores Regionale".

"Siamo orgogliosi di quello che i ragazzi hanno fatto – osserva il sindaco di Lunano Mauro Dini – un risultato straordinario in un gruppo con doti tecniche e umane molto importante. Un gruppo molto unito, siamo orgogliosi, sono ragazzi del territorio a dimostrazione che i progetti territoriali se fatti bene danno i risultati, un complimento dalla società. Aggiungo che per i giovani calciatori è una bellissima piattaforma per mettersi in evidenza". "Risultato di prestigio – dice il presidente Massimo Galletti – che dà valore aggiunto all’intero settore giovanile dell’Altofoglia in cui questi ragazzi sono cresciuti. Grandi meriti a questi ragazzi e tutto lo staff tecnico e dirigenziale che hanno svolto un lavoro straordinario e raggiunto un risultato molto importante".

Amedeo Pisciolini